Tierps HK U18 vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Nyköping

Andra raka segern för Tierps HK U18

Det blev seger för Tierps HK U18 hemma mot Nyköping i U18 allettan östra fortsättningsserie. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Tierps HK U18 fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (2–2, 1–1, 1–0).

Nyköping tog ledningen i början av första perioden genom Zsombor Kovacs.

Nils Rudholm och Noah Blom såg till att Tierps HK U18 vände till ledning med 2–1.

Nyköping kvitterade till 2–2 genom Alfred Lidén.

Nyköping gjorde också 2–3 efter 5.32 i andra perioden när Dennis Niklasson fick träff framspelad av Gergo Lenkey. Tierps HK U18:s Kevin Larsson gjorde 3–3 efter 9.12 på pass av Elmer Parling och Hugo Vindeland.

6.47 in i tredje perioden satte Elmer Parling pucken framspelad av Jacob Helling och Oscar Susi och avgjorde matchen. Parling fullbordade därmed lagets vändning.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari i Stora Hallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 22 januari. Då möter Tierps HK U18 Väsby i Vilundaparkens Ishall 19.55. Nyköping tar sig an Boo hemma 19.40.

Tierps HK U18–Nyköping 4–3 (2–2, 1–1, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vegahallen

Första perioden: 0–1 (4.14) Zsombor Kovacs (Malte Granlund, Gergo Lenkey), 1–1 (6.49) Nils Rudholm (Joel Uebersax), 2–1 (15.52) Noah Blom (Kevin Grundin, Ivar Jonsson), 2–2 (19.02) Alfred Lidén (Valter Wesley, Viggo Bernkert).

Andra perioden: 2–3 (25.32) Dennis Niklasson (Gergo Lenkey), 3–3 (29.12) Kevin Larsson (Elmer Parling, Hugo Vindeland).

Tredje perioden: 4–3 (46.47) Elmer Parling (Jacob Helling, Oscar Susi).

Nästa match:

Tierps HK U18: Väsby IK HK, borta, 22 januari 19.55

Nyköping: Boo HC, hemma, 22 januari 19.40