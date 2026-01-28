Thomas Harley stor matchhjälte när Dallas slog St Louis

Seger för Dallas med 4–3 mot St Louis

Dallas Matt Duchene tvåmålsskytt

Thomas Harley avgjorde för Dallas

Dallas tog till slut hem segern mot St Louis i matchen borta i Enterprise Center på onsdagen. Thomas Harley stod för Dallas avgörande mål 18.53 in i tredje perioden. Matchen i NHL slutade 3–4 (0–0, 0–3, 3–1).

Matt Duchene med två mål för Dallas

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Dallas stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.

St Louis reducerade och kvitterade till 3–3 med knappt fem minuter kvar att spela.

Dallas kunde dock avgöra till 3–4 med 1.07 kvar av matchen genom Thomas Harley.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, fredag 30 januari möter St Louis Florida hemma i Enterprise Center 02.00 medan Dallas spelar borta mot Vegas 04.00.

St Louis–Dallas 3–4 (0–0, 0–3, 3–1)

NHL, Enterprise Center

Andra perioden: 0–1 (23.20) Matt Duchene (Mikko Rantanen, Jason Robertson), 0–2 (24.00) Matt Duchene (Sam Steel, Thomas Harley), 0–3 (38.06) Roope Hintz (Jason Robertson, Miro Heiskanen).

Tredje perioden: 1–3 (43.15) Robby Fabbri (Justin Faulk, Tyler Tucker), 2–3 (46.22) Brayden Schenn (Jimmy Snuggerud, Dalibor Dvorsky), 3–3 (55.50) Brayden Schenn (Jimmy Snuggerud), 3–4 (58.53) Thomas Harley (Wyatt Johnston).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 0-1-4

Dallas: 3-0-2

Nästa match:

St Louis: Florida Panthers, hemma, 30 januari 02.00

Dallas: Vegas Golden Knights, borta, 30 januari 04.00