Theo Ivarsson fixade segern för Tumba i matchen mot SDE

Det blev ett hattrick för Tumbas Theo Ivarsson i matchen mot SDE i U20 allettan östra. Tumba vann på bortaplan med 4–3 (1–1, 0–1, 2–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Theo Ivarsson gjorde 1–0 till Tumba efter 11.12 på passning från Gustav Wormbs. SDE kvitterade till 1–1 efter 18.38 när Rasmus Edin slog till.

SDE gjorde också 2–1 efter 9.09 i andra perioden när Ludvig Nyström slog till på pass av Bruno Sandberg och Theo Haedge.

Theo Ivarsson och Max Mälarberg såg till att Tumba vände till ledning med 2–3.

SDE kvitterade till 3–3 genom Leo Ljunggren i början av tredje perioden i tredje perioden.

I straffläggningen var det Tumba som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Theo Ivarsson för. Målet var Theo Ivarssons femte i U20 allettan östra.

Lagen möts igen 14 februari i Ishuset.

SDE tar sig an Enköping i nästa match borta måndag 12 januari 19.40. Tumba möter samma dag 19.30 Trångsund hemma.

SDE–Tumba 3–4 (1–1, 1–0, 1–2, 0–0, 0–1)

U20 allettan östra, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (11.12) Theo Ivarsson (Gustav Wormbs), 1–1 (18.38) Rasmus Edin.

Andra perioden: 2–1 (29.09) Ludvig Nyström (Bruno Sandberg, Theo Haedge).

Tredje perioden: 2–2 (40.53) Theo Ivarsson (Acke Kajova), 2–3 (41.06) Max Mälarberg (Levi Brandstetter, Max Linder), 3–3 (45.17) Leo Ljunggren (William Jonsson Eidsheim, Martin Käck).

Straffar: 3–4 (65.00) Theo Ivarsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 3-2-0

Tumba: 3-0-2

Nästa match:

SDE: Enköpings SK HK, borta, 12 januari 19.40

Tumba: Trångsunds IF, hemma, 12 januari 19.30