Theo Brännmark tvåmålsskytt för Piteå i segern mot Sunderby
- Piteå segrade – 4–1 mot Sunderby
- Theo Brännmark med två mål för Piteå
- Andra raka förlusten för Sunderby
Piteå vann mötet med Sunderby borta med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) på onsdagen i U18 regional norr herr.
Theo Brännmark tvåmålsskytt för Piteå
Piteå tog ledningen efter nio minuters spel, genom Theo Brännmark assisterad av Yehor Polishchuk. Efter 3.06 i andra perioden slog Theo Brännmark till återigen, framspelad av Lucas Boman och Yehor Polishchuk och gjorde 0–2. Piteå ökade ledningen till 0–3 genom Mille Björk efter 0.44 i tredje perioden.
Sunderby reducerade dock till 1–3 genom Filip Nyberg när bara två minuter återstod att spela, och gav matchen spänning i slutet.
Piteå kunde dock avgöra till 1–4 med 1.26 kvar av matchen genom Nils Johansson.
Det här betyder att Sunderby nu ligger på elfte plats i tabellen och Piteå är på sjunde plats.
I nästa match, lördag 27 september, har Sunderby Sundsvall borta i Ungdomshallen 16.30, medan Piteå spelar borta mot Björklöven 16.45.
Sunderby–Piteå 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)
U18 regional norr herr, Sunderby Ishall
Första perioden: 0–1 (9.00) Theo Brännmark (Yehor Polishchuk).
Andra perioden: 0–2 (23.06) Theo Brännmark (Lucas Boman, Yehor Polishchuk).
Tredje perioden: 0–3 (40.44) Mille Björk (Gustav Olsson, Leo Jonsson), 1–3 (58.19) Filip Nyberg (Anton Lauri, Noel Ström), 1–4 (58.34) Nils Johansson.
Nästa match:
Sunderby: IF Sundsvall Hockey, borta, 27 september
Piteå: IF Björklöven, borta, 27 september
