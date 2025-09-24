Theo Brännmark tvåmålsskytt för Piteå i segern mot Sunderby

Piteå segrade – 4–1 mot Sunderby

Theo Brännmark med två mål för Piteå

Andra raka förlusten för Sunderby

Piteå vann mötet med Sunderby borta med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) på onsdagen i U18 regional norr herr.

Theo Brännmark tvåmålsskytt för Piteå

Piteå tog ledningen efter nio minuters spel, genom Theo Brännmark assisterad av Yehor Polishchuk. Efter 3.06 i andra perioden slog Theo Brännmark till återigen, framspelad av Lucas Boman och Yehor Polishchuk och gjorde 0–2. Piteå ökade ledningen till 0–3 genom Mille Björk efter 0.44 i tredje perioden.

Sunderby reducerade dock till 1–3 genom Filip Nyberg när bara två minuter återstod att spela, och gav matchen spänning i slutet.

Piteå kunde dock avgöra till 1–4 med 1.26 kvar av matchen genom Nils Johansson.

Det här betyder att Sunderby nu ligger på elfte plats i tabellen och Piteå är på sjunde plats.

I nästa match, lördag 27 september, har Sunderby Sundsvall borta i Ungdomshallen 16.30, medan Piteå spelar borta mot Björklöven 16.45.

Sunderby–Piteå 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

U18 regional norr herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (9.00) Theo Brännmark (Yehor Polishchuk).

Andra perioden: 0–2 (23.06) Theo Brännmark (Lucas Boman, Yehor Polishchuk).

Tredje perioden: 0–3 (40.44) Mille Björk (Gustav Olsson, Leo Jonsson), 1–3 (58.19) Filip Nyberg (Anton Lauri, Noel Ström), 1–4 (58.34) Nils Johansson.

Nästa match:

Sunderby: IF Sundsvall Hockey, borta, 27 september

Piteå: IF Björklöven, borta, 27 september