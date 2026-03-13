Tampa Bay vann mot Detroit i NHL

Tampa Bay segrade – 4–1 mot Detroit

Gage Goncalves matchvinnare för Tampa Bay

Andra förlusten i följd för Detroit

Tampa Bay segrade på hemmaplan i Benchmark International Arena mot Detroit i NHL. 4–1 (0–0, 1–0, 3–1) slutade matchen på fredagen.

Tampa Bay–Detroit – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

0.49 in i andra perioden gjorde Tampa Bay 1–0. Målskytt var Jake Guentzel efter förarbete av Nikita Kutjerov och Corey Perry.

1.35 in i tredje perioden nätade Tampa Bays Gage Goncalves framspelad av Brayden Point och Nikita Kutjerov och ökade ledningen. 7.05 in i perioden satte J.T. Compher pucken framspelad av Alex DeBrincat och Patrick Kane och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Detroit. Efter 16.22 nätade Gage Goncalves återigen på pass av Brayden Point och Nikita Kutjerov och ökade ledningen för Tampa Bay. Efter 16.55 gjorde Jake Guentzel mål på nytt på pass av Anthony Cirelli och ökade ledningen för Tampa Bay.

Tampa Bays Nikita Kutjerov hade tre assists.

Tampa Bay har två segrar och tre förluster och 19–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Detroit har en vinst och fyra förluster och 11–15 i målskillnad.

Det här betyder att Tampa Bay är kvar på andra plats i Atlantic division och Detroit stannar på fjärde plats, i Atlantic division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Detroit möter Dallas borta söndag 15 mars 01.00.

Tampa Bay–Detroit 4–1 (0–0, 1–0, 3–1)

NHL, Benchmark International Arena

Andra perioden: 1–0 (20.49) Jake Guentzel (Nikita Kutjerov, Corey Perry).

Tredje perioden: 2–0 (41.35) Gage Goncalves (Brayden Point, Nikita Kutjerov), 2–1 (47.05) J.T. Compher (Alex DeBrincat, Patrick Kane), 3–1 (56.22) Gage Goncalves (Brayden Point, Nikita Kutjerov), 4–1 (56.55) Jake Guentzel (Anthony Cirelli).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 2-0-3

Detroit: 1-1-3

Nästa match:

Detroit: Dallas Stars, borta, 15 mars 01.00