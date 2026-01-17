Tage Carlsten det stora utropstecknet när Kiruna slog Ånge

Kiruna-seger med 5–4 efter straffar

Kirunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tage Carlsten gjorde tre mål för Kiruna

Kiruna besegrade Ånge borta i U20 region norr fortsättning herr med 5–4 (0–1, 1–2, 3–1, 0–0, 1–0) efter straffar. Men snackisen var Tage Carlsten – som gjorde ett hattrick för Kiruna.

– Vi gör inte en bra första period och ingen bra andra period för den delen heller, men det här laget har en otrolig mental styrka och vi lyckas vända och sedan vinna på straffar. Tage Carlsten född 2008 visar fina ledaregenskaper. Trots att han är U18 spelare så är han lagkapten i detta gänget av en anledning och det visar han idag, tyckte Kirunas huvudtränare Emil Sörensen.

Segern var Kirunas fjärde på de senaste fem matcherna.

Kirunas Tage Carlsten tremålsskytt

Lucas Elfvén gjorde 1–0 till Ånge efter 13.51 efter förarbete från Jesper Häreby.

Ånge gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Artem Gunko och Kristers Korbans.

Kiruna reducerade dock till 3–1 genom Tage Carlsten med 1.10 kvar att spela av perioden.

Kiruna vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–1 till 3–4 i tredje perioden.

Ånge kvitterade till 4–4 genom Matus Kuzma med knappt tre minuter kvar att spela. Målet kom med 2.08 kvar att spela.

Kirunas Tage Carlsten satte den avgörande straffen för gästerna.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Kiruna är på fjärde plats.

Lagen möts igen 14 februari i Lombiahallen.

Söndag 18 januari spelar Ånge hemma mot Brooklyn 13.00 och Kiruna mot Njurunda borta 11.00 i Modin & Zetterberg Hallen.

Ånge–Kiruna 4–5 (1–0, 2–1, 1–3, 0–0, 0–1)

U20 region norr fortsättning herr, Kastbergshallen

Första perioden: 1–0 (13.51) Lucas Elfvén (Jesper Häreby).

Andra perioden: 2–0 (26.23) Artem Gunko (Charlie Owén-Hooker), 3–0 (28.34) Kristers Korbans (Rolands Ramutis, Jaroslavs Cirkins), 3–1 (38.50) Tage Carlsten (Wilgot Älvero, Måns Klang).

Tredje perioden: 3–2 (41.45) Million Glad Ahlzén, 3–3 (42.32) Tage Carlsten, 3–4 (48.51) Scott Paulsson, 4–4 (57.52) Matus Kuzma (Kristers Korbans, Jaroslavs Cirkins).

Straffar: 4–5 (65.00) Tage Carlsten.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge: 3-2-0

Kiruna: 4-0-1

Nästa match:

Ånge: Brooklyn Tigers HF, hemma, 18 januari 13.00

Kiruna: Njurunda SK, borta, 18 januari 11.00