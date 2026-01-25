Sviten håller i sin för Kungälv – 4–1 mot Bäcken

Kungälv-seger med 4–1 mot Bäcken

Kungälvs femte seger på de senaste fem matcherna

Elwin Dunhäll gjorde två mål för Kungälv

Kungälv är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Bäcken hemma i Oasen på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 4–1 (1–1, 2–0, 1–0) innebär att Kungälv nu har fem segrar i följd i U18 division 1 syd A vår och är fortfarande obesegrat i år.

Hampus Holmberg blev matchvinnare

Elwin Dunhäll gjorde 1–0 till Kungälv efter 4.51 assisterad av Erik Fogelin och Malte Herlitz. Bäcken kvitterade till 1–1 efter 17.53 genom Melvin Englund efter förarbete av Hannes Ekdahl och Emil Böhlin.

Redan efter 2.06 i andra perioden tog Kungälv ledningen genom Hampus Holmberg framspelad av Léon Dindic Jönsson och Elwin Dunhäll. Efter 4.38 i andra perioden nätade Elwin Dunhäll på nytt framspelad av Léon Dindic Jönsson och gjorde 3–1.

17.34 in i tredje perioden fick Axel Svensson utdelning på pass av Elwin Dunhäll och Dexter Boquist och ökade ledningen.

Elwin Dunhäll gjorde två mål för Kungälv och två målgivande passningar.

För Kungälv gör resultatet att laget nu ligger på första plats i tabellen medan Bäcken är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Kungälv Grästorp/Sörhaga Alingsås hemma på torsdag 29 januari 19.00. Bäcken möter Hanhals J18 fredag 30 januari 20.00 hemma.

Kungälv–Bäcken 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

U18 division 1 syd A vår, Oasen

Första perioden: 1–0 (4.51) Elwin Dunhäll (Erik Fogelin, Malte Herlitz), 1–1 (17.53) Melvin Englund (Hannes Ekdahl, Emil Böhlin).

Andra perioden: 2–1 (22.06) Hampus Holmberg (Léon Dindic Jönsson, Elwin Dunhäll), 3–1 (24.38) Elwin Dunhäll (Léon Dindic Jönsson).

Tredje perioden: 4–1 (57.34) Axel Svensson (Elwin Dunhäll, Dexter Boquist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 5-0-0

Bäcken: 4-0-1

Nästa match:

Kungälv: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, hemma, 29 januari 19.00

Bäcken: Hanhals IF, hemma, 30 januari 20.00