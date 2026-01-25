Sviten håller i sin för Hammarby IF U18 – 7–2 mot Åker/Strängnäs HC

Seger för Hammarby IF U18 med 7–2 mot Åker/Strängnäs HC

Hammarby IF U18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Sven-Lennon Urbano Hällgren avgjorde för Hammarby IF U18

Hammarby IF U18 är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Åker/Strängnäs HC hemma i Kärrtorps IP på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 7–2 (2–0, 2–2, 3–0) innebär att Hammarby IF U18 nu har fem segrar i följd i U18 division 1 östra A fortsättningsserie och är fortfarande obesegrat i år.

Hammarby IF U18–Åker/Strängnäs HC – mål för mål

Lucas Mcgregor gjorde 1–0 till Hammarby IF U18 efter sex minuters spel assisterad av Love Erkendal. Efter 16.09 gjorde laget 2–0 genom Sven-Lennon Urbano Hällgren.

Hammarby IF U18 ökade ledningen till 3–0, på nytt genom Sven-Lennon Urbano Hällgren efter 4.07 i andra perioden.

Åker/Strängnäs HC reducerade dock till 3–1 genom Jack Sandwall efter 9.53 av perioden.

Efter 16.55 ökade Hammarby IF U18 på till 4–1 genom Love Erkendal.

Åker/Strängnäs HC gjorde 4–2 genom Rasmus Rosborg med 2.23 kvar att spela av perioden.

Hammarby IF U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Ludvig Gustavsson, Lucas Mcgregor och Love Hellquist.

Hammarby IF U18:s Love Erkendal stod för ett mål och två assists och Sven-Lennon Urbano Hällgren gjorde två mål och ett målgivande pass.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Hammarby IF U18 med 7–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Hammarby IF vunnit.

I nästa match möter Hammarby IF U18 IFK Tumba IK 2 hemma på torsdag 29 januari 20.00. Åker/Strängnäs HC möter Järfälla HC onsdag 28 januari 19.00 hemma.

Hammarby IF U18–Åker/Strängnäs HC 7–2 (2–0, 2–2, 3–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Kärrtorps IP

Första perioden: 1–0 (6.44) Lucas Mcgregor (Love Erkendal), 2–0 (16.09) Sven-Lennon Urbano Hällgren.

Andra perioden: 3–0 (24.07) Sven-Lennon Urbano Hällgren (Liam Breander Sandholm), 3–1 (29.53) Jack Sandwall (Lucas Pajarinen), 4–1 (36.55) Love Erkendal (Pontus Elfström), 4–2 (37.37) Rasmus Rosborg (Gösta Wallin, Alfred Brun).

Tredje perioden: 5–2 (49.01) Love Hellquist (Ludvig Gustavsson), 6–2 (55.14) Lucas Mcgregor (Love Erkendal, Sven-Lennon Urbano Hällgren), 7–2 (59.07) Ludvig Gustavsson (Svante Hallbom Dovemark).

Nästa match:

Hammarby IF U18: IFK Tumba IK 2, hemma, 29 januari 20.00

Åker/Strängnäs HC: Järfälla HC, hemma, 28 januari 19.00