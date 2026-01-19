Svedjeholmen/KB65 U18 nollade Vännäs HC U18 – vann med 3–0

Svedjeholmen/KB65 U18 vann med 3–0 mot Vännäs HC U18

Ville Holmgren avgjorde för Svedjeholmen/KB65 U18

Svedjeholmen/KB65 U18 nu fjärde, Vännäs HC U18 på sjätte plats

Svedjeholmen/KB65 U18 vann på hemmaplan mot Vännäs HC U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

AIK-Hockey Härnösand U18 nästa för Svedjeholmen/KB65 U18

Första perioden blev mållös.

16.40 in i andra perioden gjorde Svedjeholmen/KB65 U18 1–0. Målskytt var Ville Holmgren på passning från Ali Al-Eidani och Malte Olsson Olebjörk.

5.21 in i tredje perioden satte Hugo Karlström pucken framspelad av Albin Nordin och ökade ledningen. Efter 19.33 gjorde Oscar Hallin också 3–0 efter förarbete från Liam Thurdin och Vilmer Kjellin.

Det här betyder att Svedjeholmen/KB65 U18 nu ligger på fjärde plats i tabellen och Vännäs HC U18 är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Vännäs Div 1 vunnit.

I nästa match möter Svedjeholmen/KB65 U18 AIK-Hockey Härnösand U18 borta på torsdag 22 januari 19.30. Vännäs HC U18 möter Nälden/Östersund U18 lördag 24 januari 16.00 hemma.

Svedjeholmen/KB65 U18–Vännäs HC U18 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, O-Rinken

Andra perioden: 1–0 (36.40) Ville Holmgren (Ali Al-Eidani, Malte Olsson Olebjörk).

Tredje perioden: 2–0 (45.21) Hugo Karlström (Albin Nordin), 3–0 (59.33) Oscar Hallin (Liam Thurdin, Vilmer Kjellin).

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65 U18: AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen, borta, 22 januari 19.30

Vännäs HC U18: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 24 januari 16.00