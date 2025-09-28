Svårstoppade Växjö fortsätter vinna – 8–0 mot svaga Vita Hästen

Växjö-seger med 8–0 mot Vita Hästen

Växjös femte seger på de senaste fem matcherna

Valdermar Landin matchvinnare för Växjö

Växjö vann med 8–0 (2–0, 1–0, 5–0) borta mot Vita Hästen på söndagen och tog därmed lagets femte raka seger i U18 regional syd herr. Det innebär också att Vita Hästen åkte på femte förlusten i rad.

Frölunda nästa för Växjö

Växjö tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara fem minuter. Efter 1.53 i andra perioden nätade Oscar Gunnarsson, på pass av Josef Krantz och Valdermar Landin och gjorde 0–3. Växjö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Kalle Broberg, som gjorde två mål, Olle Tideman, som gjorde två mål, och Simon Sejc.

Växjös William Axberg hade fyra assists, Valdermar Landin stod för tre poäng, varav två mål och Simon Sejc gjorde ett mål och två assist.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Växjö med 12–3.

Torsdag 2 oktober möter Vita Hästen Troja-Ljungby U18 borta 19.15 och Växjö möter Frölunda hemma 19.00.

Vita Hästen–Växjö 0–8 (0–2, 0–1, 0–5)

U18 regional syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (6.22) Valdermar Landin (William Axberg, Elias Brander-Nilsson), 0–2 (11.41) Valdermar Landin (Malte Brolin, Wilmer Bergström).

Andra perioden: 0–3 (21.53) Oscar Gunnarsson (Josef Krantz, Valdermar Landin).

Tredje perioden: 0–4 (45.27) Olle Tideman (Vincent Bengtsson, William Axberg), 0–5 (50.18) Olle Tideman (William Axberg), 0–6 (54.34) Kalle Broberg (William Landström, Simon Sejc), 0–7 (59.22) Simon Sejc (William Landström, William Axberg), 0–8 (59.43) Kalle Broberg (Elias Brander-Nilsson, Simon Sejc).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 0-2-3

Växjö: 5-0-0

Nästa match:

Vita Hästen: IF Troja-Ljungby, borta, 2 oktober

Växjö: Frölunda, hemma, 2 oktober