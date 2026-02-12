Fjärde raka för Tingsryd efter seger mot Borås

Seger för Tingsryd med 4–2 mot Borås

Tingsryds femte seger på de senaste sex matcherna

Oscar Gunnarsson tvåmålsskytt för Tingsryd

Tingsryd och Borås har två helt olika formkurvor. Tingsryd vann torsdagens möte i Borås Ishall och har därmed fyra raka segrar i U18 regional syd vår. Hemmalaget Borås däremot har fem raka förluster. Matchen slutade 2–4 (0–3, 1–0, 1–1).

– Första perioden tittar vi på. Andra kommer vi ut med bättre fart och kan stänga ner Tingsryd i deras omställningar. I tredje perioden blir det lite för många utvisningar och vi får inte riktigt chansen till att vända matchen, kommenterade Borås tränare Johannes Hjelm.

Tingsryd stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 9.04 i andra perioden slog Villgot Nordholm till framspelad av Viggo Sörensen och reducerade åt Borås.

1.45 in i tredje perioden fick Eddie Paulsson utdelning på pass av Fabian Nilsson och ökade ledningen. 12.28 in i perioden satte Hugo Erixon pucken på pass av Ville Kiellarson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Borås.

Det här betyder att Borås nu ligger på nionde plats i tabellen och Tingsryd är på andra plats. Tingsryd var åtta i tabellen för 22 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen möttes senast vann Tingsryd med 3–1.

Borås möter Oskarshamn i nästa match borta söndag 15 februari 14.00. Tingsryd möter samma dag Karlskrona hemma.

Borås–Tingsryd 2–4 (0–3, 1–0, 1–1)

U18 regional syd vår, Borås Ishall

Första perioden: 0–1 (7.29) Oscar Gunnarsson (Ville Clarberg, Carl Rasmusson), 0–2 (8.59) Nils Lundmark (Hugo Walden, Valter Reuterdahl), 0–3 (19.48) Oscar Gunnarsson (Carl Rasmusson, Ville Clarberg).

Andra perioden: 1–3 (29.04) Villgot Nordholm (Viggo Sörensen).

Tredje perioden: 1–4 (41.45) Eddie Paulsson (Fabian Nilsson), 2–4 (52.28) Hugo Erixon (Ville Kiellarson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 0-1-4

Tingsryd: 4-0-1

Nästa match:

Borås: IK Oskarshamn, borta, 15 februari 14.00

Tingsryd: Karlskrona HK, hemma, 15 februari 14.00