Svårstoppade Spånga IS U18 fortsätter vinna – 8–1 mot FOC Farsta IF

Seger för Spånga IS U18 med 8–1 mot FOC Farsta IF

Spånga IS U18:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Axel Stockhaus tvåmålsskytt för Spånga IS U18

Det blev 8–1 (2–1, 3–0, 3–0) borta mot FOC Farsta IF på fredagen och därmed också den sjunde raka segern i U18 Div 1 östra B herr för Spånga IS U18. Det innebär också att FOC Farsta IF åkte på sjunde raka förlusten.

Charlie Hansen gjorde avgörande målet

Spånga IS U18 tog ledningen i början av första perioden genom Linuz Lindberg.

FOC Farsta IF kvitterade till 1–1 genom Love Hedlund Nuora efter 8.17.

Spånga IS U18 tog ledningen på nytt genom Charlie Hansen efter 14.19 i matchen.

Även i andra perioden var Spånga IS U18 starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Axel Stockhaus, Nils Beskow och Sigge Boss.

Spånga IS U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Max Tuomela-Lundberg, Axel Stockhaus och Ture Brunö.

Sigge Boss gjorde ett mål för Spånga IS U18 och tre assist, Sixten Classon hade tre assists och Max Tuomela-Lundberg stod för tre poäng, varav ett mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, FOC Farsta IF på sjunde och sista plats och Spånga IS U18 i serieledning.

När lagen möttes senast vann Spånga IS IK med 13–1.

I nästa match möter FOC Farsta IF Värmdö HC 2 borta på lördag 22 november 17.00. Spånga IS U18 möter Värmdö HC 2 söndag 30 november 17.35 hemma.

FOC Farsta IF–Spånga IS U18 1–8 (1–2, 0–3, 0–3)

U18 Div 1 östra B herr, Farsta Ishall

Första perioden: 0–1 (0.58) Linuz Lindberg (Sixten Classon, Sigge Boss), 1–1 (8.17) Love Hedlund Nuora, 1–2 (14.19) Charlie Hansen (Ture Brunö).

Andra perioden: 1–3 (24.21) Axel Stockhaus, 1–4 (25.36) Nils Beskow (Sixten Classon, Simon Rudström), 1–5 (36.45) Sigge Boss (Noah Lindberg, Rocco Tampella).

Tredje perioden: 1–6 (54.22) Axel Stockhaus (Max Tuomela-Lundberg), 1–7 (56.40) Max Tuomela-Lundberg (Sixten Classon, Sigge Boss), 1–8 (59.22) Ture Brunö (Sigge Boss, Max Tuomela-Lundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

FOC Farsta IF: 0-0-5

Spånga IS U18: 5-0-0

Nästa match:

FOC Farsta IF: Värmdö HC 2, borta, 22 november

Spånga IS U18: Värmdö HC 2, hemma, 30 november