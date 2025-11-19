Svårstoppade SK Lejon U18 fortsätter vinna – 11–2 mot svaga Lycksele SK U18

SK Lejon U18 vann med 11–2 mot Lycksele SK U18

SK Lejon U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Kevin Hollström gjorde tre mål för SK Lejon U18

SK Lejon U18 vann med 11–2 (3–1, 2–1, 6–0) borta mot Lycksele SK U18 på onsdagen och tog därmed lagets sjunde raka seger i U18 division 1 norra A herr. Det innebär också att Lycksele SK U18 åkte på fjärde förlusten i rad.

Conrad Nilzon bakom SK Lejon U18:s seger

SK Lejon U18 var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 2–5.

SK Lejon U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–2. Målen i sista perioden gjordes av Joel Mäkitalo, som gjorde två mål, Leo Lindahl, Ville Parpala, Kevin Hollström och Loui Håkansson.

Kevin Hollström gjorde tre mål för SK Lejon U18 och spelade fram till två mål, Pontus Karbin stod för fyra poäng, varav ett mål och Joel Mäkitalo gjorde två mål och två assist.

Det här betyder att Lycksele SK U18 ligger kvar på nionde plats i tabellen och SK Lejon U18 på andra plats.

När lagen senast möttes vann SK Lejon med 10–0.

Nästa motstånd för Lycksele SK U18 är Kalix U18. Lagen möts lördag 6 december 15.00 i Swoosh Arena. SK Lejon U18 tar sig an Brooklyn Tigers UHF U18 hemma tisdag 25 november 19.30.

Lycksele SK U18–SK Lejon U18 2–11 (1–3, 1–2, 0–6)

U18 division 1 norra A herr, Swoosh Arena

Första perioden: 0–1 (12.19) Pontus Karbin (Kevin Hollström), 0–2 (15.02) Loui Håkansson (Jonathan Tikkanen, Lukas Pihlblad), 0–3 (17.37) Conrad Nilzon (Pontus Karbin, Kevin Hollström), 1–3 (19.35) Eliaz Stenvall Holmlund (Elias Aljowi, Albin Dahlberg).

Andra perioden: 1–4 (20.37) Kevin Hollström, 2–4 (25.51) Albin Dahlberg (Elias Aljowi, Eliaz Stenvall Holmlund), 2–5 (27.33) Kevin Hollström (Pontus Karbin).

Tredje perioden: 2–6 (41.36) Joel Mäkitalo, 2–7 (46.13) Kevin Hollström (Joel Mäkitalo, Ville Parpala), 2–8 (52.38) Ville Parpala (Mille Morén, Joel Mäkitalo), 2–9 (54.04) Joel Mäkitalo (Pontus Karbin), 2–10 (54.24) Leo Lindahl (Mille Morén), 2–11 (57.34) Loui Håkansson (Lukas Pihlblad, Leo Lindahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lycksele SK U18: 1-0-4

SK Lejon U18: 5-0-0

Nästa match:

Lycksele SK U18: Kalix HC, hemma, 6 december

SK Lejon U18: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 25 november