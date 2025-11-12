Svårstoppade Kristinehamns HT J18 fortsätter vinna – 2–1 mot Viking HC J18

Kristinehamns HT J18 vann med 2–1 mot Viking HC J18

Kristinehamns HT J18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Noel Eriksson matchvinnare för Kristinehamns HT J18

Det blev 2–1 (2–0, 0–1, 0–0) hemma mot Viking HC J18 på onsdagen och därmed också den femte raka segern i U18 division 1 västra D herr för Kristinehamns HT J18. Det innebär också att Viking HC J18 åkte på femte raka förlusten.

Kristinehamns HT J18–Viking HC J18 – mål för mål

Kristinehamns HT J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 17.08 i andra perioden slog Karl Haaster till på pass av David Wigh-Dahlgren och reducerade åt Viking HC J18. I tredje perioden höll Kristinehamns HT J18 i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var Kristinehamns HT J18:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Viking HC J18:s tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Kristinehamns HT J18 är i fortsatt serieledning, med 22 poäng efter tio matcher och Viking HC J18 på sjätte plats med tio poäng. Ett fint lyft för Kristinehamns HT J18 som låg på femte plats så sent som den 1 november.

Lagens första möte för säsongen vann Kristinehamns HT med 6–2.

I nästa match, söndag 16 november möter Kristinehamns HT J18 Grums IK 2 borta i Billerudhallen 11.00 medan Viking HC J18 spelar hemma mot Åmåls SK J18 14.00.

Kristinehamns HT J18–Viking HC J18 2–1 (2–0, 0–1, 0–0)

U18 division 1 västra D herr, Björkhallen

Första perioden: 1–0 (4.20) Melvin Hasselroth (Noel Eriksson), 2–0 (18.53) Noel Eriksson (Max Björk).

Andra perioden: 2–1 (37.08) Karl Haaster (David Wigh-Dahlgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristinehamns HT J18: 5-0-0

Viking HC J18: 0-0-5

Nästa match:

Kristinehamns HT J18: Grums IK:2, borta, 16 november

Viking HC J18: Åmåls SK, hemma, 16 november