Svårstoppade Kalix fortsätter vinna – 6–2 mot svaga Brooklyn

Kalix segrade – 6–2 mot Brooklyn

Kalix fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kalix Rainers Pavlovics tvåmålsskytt

Kalix vann med 6–2 (2–0, 3–0, 1–2) borta mot Brooklyn på måndagen och tog därmed lagets fjärde raka seger i U20 region norr A herr. Det innebär också att Brooklyn åkte på femte förlusten i rad.

Alexander Burman gjorde matchvinnande målet

Kalix tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Även i andra perioden var Kalix starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Alexander Burman, Tommi Tukia och Hugo Bucht. Kalix ökade ledningen till 0–6, på nytt genom Rainers Pavlovics efter 8.39 i tredje perioden.

Axel Öhman och Max Englund reducerade förvisso men närmare än 2–6 kom inte Brooklyn. Kalix tog därmed en stabil seger.

Kalix Rainers Pavlovics stod för tre poäng, varav två mål.

Brooklyn har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Kalix har tolv poäng.

Lagen möts på nytt i Part Arena den 20 november.

Onsdag 22 oktober 19.00 spelar Brooklyn borta mot Clemensnäs. Kalix möter Boden borta i Hive Arena tisdag 28 oktober 19.00.

Brooklyn–Kalix 2–6 (0–2, 0–3, 2–1)

U20 region norr A herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (5.35) Gustav Sundqvist (Alexander Burman, Luca Habisreutinger), 0–2 (14.39) Rainers Pavlovics (Rasmus Lindqvist-Nilsson, Viktor Abrahamsson).

Andra perioden: 0–3 (25.43) Alexander Burman (Gustav Sundqvist), 0–4 (32.06) Tommi Tukia (William Mattila, Måns Nygård), 0–5 (39.20) Hugo Bucht (Rainers Pavlovics, Rasmus Lindqvist-Nilsson).

Tredje perioden: 0–6 (48.39) Rainers Pavlovics, 1–6 (51.40) Axel Öhman (Max Englund), 2–6 (59.52) Max Englund (Odd Lindgren, Eddi Jatko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn: 0-0-5

Kalix: 4-0-1

Nästa match:

Brooklyn: Clemensnäs HC, borta, 22 oktober

Kalix: Bodens HF, borta, 28 oktober