Svårstoppade Halmstad fortsätter vinna – 6–5 mot svaga Huddinge

Halmstad vann med 6–5 mot Huddinge

Halmstads sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Halmstad avgjorde efter 59.20.

Halmstad vann med 6–5 (3–2, 1–2, 2–1) borta mot Huddinge på lördagen och tog därmed lagets sjätte raka seger i hockeyettan södra. Det innebär också att Huddinge åkte på fjärde förlusten i rad.

Alexander Artursson blev matchvinnare

I första perioden var det Halmstad som dominerade. Laget vann perioden med 3–2.

Huddinge hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Halmstad startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 4–6-ledning genom mål av Alexander Artursson. Huddinge gjorde 5–6 genom Tobias Ahlén efter 19.20 men kom aldrig närmare.

Halmstads Alexander Artursson stod för tre poäng, varav två mål. Tobias Ahlén gjorde ett mål och totalt tre poäng för Huddinge.

När lagen senast möttes vann Halmstad med 5–2.

I nästa match möter Huddinge Västervik borta på fredag 23 januari 19.00. Halmstad möter Järfälla söndag 18 januari 16.00 borta.

Huddinge–Halmstad 5–6 (2–3, 2–1, 1–2)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (2.21) Melker Iversen (Elias Dynell, Vilmer Stahmann), 1–1 (4.46) Gabriel Åhs (Philip Rafnsson), 2–1 (7.36) Björn Jonasson (Otto Humble, Nils Strandberg Sarén), 2–2 (9.33) William Berg (Alexander Artursson, Anton Berglund), 2–3 (14.03) Elias Dynell (Victor Gagic, Hampus Johansson).

Andra perioden: 3–3 (25.09) Daniel Liiv (Tobias Ahlén, Daniel Ohlsson), 4–3 (27.58) David Puikkonen (Tobias Ahlén, Daniel Ohlsson), 4–4 (32.42) Victor Gagic (Melker Iversen, Otto Stahre).

Tredje perioden: 4–5 (48.57) Alexander Artursson (Tim Bothén, William Berg), 4–6 (53.30) Alexander Artursson (William Gustafsson, Anton Berglund), 5–6 (59.20) Tobias Ahlén (Nils Strandberg Sarén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 1-0-4

Halmstad: 5-0-0

Nästa match:

Huddinge: Västerviks IK, borta, 23 januari 19.00

Halmstad: Järfälla HC, borta, 18 januari 16.00