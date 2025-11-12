Svårstoppade Avesta fortsätter vinna – 8–2 mot Västerås Pickels HC

Seger för Avesta med 8–2 mot Västerås Pickels HC

Avestas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Viktor Lyckman tvåmålsskytt för Avesta

Det blev 8–2 (2–1, 3–1, 3–0) hemma mot Västerås Pickels HC på onsdagen och därmed också den fjärde raka segern i U20 division 1 västra A herr för Avesta. Det innebär också att Västerås Pickels HC åkte på sjätte raka förlusten.

Avestas huvudtränare Hampus Nyman tyckte så här om matchen:

– Jag tycker gurkorna äger första perioden, vi spelar en massa gsg – hockey och hoppas att de löser sig, vi har lite tur med oss och lyckas leda oförtjänt efter första 20, vi kastar om i kedjorna inför andra perioden och får väldigt bra träff på de nya konstellationerna, och därefter har vi full kontroll på matchen.

Viktor Lyckman tvåmålsskytt för Avesta

Avesta tog ledningen i början av första perioden genom Carl Berglund.

Västerås Pickels HC kvitterade till 1–1 genom Oliver Hedin efter 10.51.

Efter 18.36 i matchen gjorde Avesta 2–1 genom Sixten Erixon. Avesta stod därefter för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick från 2–1 till 5–1 på bara 5.56.

Västerås Pickels HC reducerade dock på nytt till 5–2 genom Oliver Hedin med 4.09 kvar att spela av perioden. Avesta fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Linus Vallin, Gustav Rautsila och Texas Lövdin Rickmo.

Linus Vallin gjorde ett mål för Avesta och fyra målgivande passningar, Artem Sharets hade tre assists och Carl Berglund stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Avesta leder serien och Västerås Pickels HC är på nionde och sista plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 4 februari i Råby Ishall.

Västerås Pickels HC möter Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 hemma lördag 15 november 14.00.

Avesta–Västerås Pickels HC 8–2 (2–1, 3–1, 3–0)

U20 division 1 västra A herr, Avestahallen

Första perioden: 1–0 (0.30) Carl Berglund (Linus Vallin), 1–1 (10.51) Oliver Hedin (Sebastian Brantmark), 2–1 (18.36) Sixten Erixon (Artem Sharets, Arthur Romlin).

Andra perioden: 3–1 (22.55) Viktor Lyckman (Linus Vallin, Gustav Rautsila), 4–1 (28.37) Elias Walldén (Ossian Friman, Artem Sharets), 5–1 (28.51) Viktor Lyckman (Linus Vallin, Sixten Erixon), 5–2 (35.51) Oliver Hedin (Victor Korkala Björkeland, Elliot Engström).

Tredje perioden: 6–2 (40.23) Gustav Rautsila (Albin Bäckström, Texas Lövdin Rickmo), 7–2 (41.46) Linus Vallin (Carl Berglund, Artem Sharets), 8–2 (51.46) Texas Lövdin Rickmo (Carl Berglund, Linus Vallin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Avesta: 4-0-1

Västerås Pickels HC: 0-0-5

Nästa match:

Avesta: Lindlövens IF, hemma, 15 november

Västerås Pickels HC: Säters IF/SSIF/Kvarnsvedens GoIF IK/Björbo IF U23, hemma, 15 november