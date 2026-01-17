Sunne vann efter stark vändning mot BIK Karlskoga J18

Sunne vann med 5–3 mot BIK Karlskoga J18

Sunnes fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alvin Sättermon avgjorde för Sunne

Bortalaget BIK Karlskoga J18 hade ledningen efter en period i matchen mot Sunne. Men Sunne öste på rejält i andra perioden där laget gjorde fyra raka mål. Till slut blev det hela 5–3 (0–1, 4–0, 1–2) i matchen i U20 Div 1 västra B herr.

Segern var Sunnes fjärde på de senaste fem matcherna.

Sunne–BIK Karlskoga J18 – mål för mål

Gästande BIK Karlskoga J18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.57 slog Louie Ladréhn till efter förarbete från Lukas Björkblom och Felix Erngren.

Sunne vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 0–1 till 4–1 i andra perioden inom bara 5.48.

BIK Karlskoga J18 reducerade dock till 4–2 genom Johannes Reinholdsson tidigt i tredje perioden av perioden.

Efter 10.43 ökade Sunne på till 5–2 genom Fredrik Lundal.

BIK Karlskoga J18 reducerade dock till 5–3 genom Louie Ladréhn när bara två minuter återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Sunnes Fredrik Lundal stod för ett mål och tre assists och Simon Ekelund gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Resultatet innebär att Sunne ligger kvar på tredje plats och BIK Karlskoga J18 på femte plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Sunne med 6–4.

Lördag 24 januari 17.30 spelar Sunne borta mot Hammarö J20. BIK Karlskoga J18 möter Hammarö J20 hemma i Nobelhallen lördag 31 januari 15.00.

Sunne–BIK Karlskoga J18 5–3 (0–1, 4–0, 1–2)

U20 Div 1 västra B herr, Helmia Arena

Första perioden: 0–1 (2.57) Louie Ladréhn (Lukas Björkblom, Felix Erngren).

Andra perioden: 1–1 (33.07) Simon Ekelund (Fredrik Lundal, Alvin Sättermon), 2–1 (34.41) Wille Håkansson (Fredrik Lundal), 3–1 (35.26) Christofer Olsson (Sofian Phoenix Bjorli, Mille Ranström), 4–1 (38.55) Alvin Sättermon (Simon Ekelund, Fredrik Lundal).

Tredje perioden: 4–2 (43.43) Johannes Reinholdsson (Adam Hernstigen, Simon Andersson), 5–2 (50.43) Fredrik Lundal (Simon Ekelund), 5–3 (58.24) Louie Ladréhn (Felix Borgshed).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne: 4-0-1

BIK Karlskoga J18: 3-0-2

Nästa match:

Sunne: Hammarö HC, borta, 24 januari 17.30

BIK Karlskoga J18: Hammarö HC, hemma, 31 januari 15.00