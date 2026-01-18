Sunne IK J18 utklassade Örebro Hockey Ungdom J18 – vann med 56–2

Sunne IK J18 segrade – 56–2 mot Örebro Hockey Ungdom J18

Andra raka segern för Sunne IK J18

Arvika/Charlottenberg/Forshaga nästa för Örebro Hockey Ungdom J18

Sunne IK J18 övertygade när laget vann på bortaplan mot Örebro Hockey Ungdom J18 i U18 division 1 västra D vår med hela 56–2.

Det var andra raka segern för Sunne IK J18, efter 7–2 mot Viking HC J18 i första matchen.

Örebro Hockey Ungdom J18–Sunne IK J18 – mål för mål

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Örebro Hockey Ungdom J18 Arvika/Charlottenberg/Forshaga borta på söndag 25 januari 13.30. Sunne IK J18 möter Kristinehamns HT J18 fredag 23 januari 19.30 hemma.