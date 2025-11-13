Sunne IK J18 kunde inte stoppa formstarka Kils AIK J18

Kils AIK J18 segrade – 6–4 mot Sunne IK J18

Kils AIK J18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Max Höglund avgjorde för Kils AIK J18

Sunne IK J18 och Kils AIK J18 möttes på torsdagen i Helmia Arena. Kils AIK J18 hade tre vinster i rad i U18 division 1 västra D herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 4–6 (0–2, 2–1, 2–3).

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Kils AIK J18, som nu har fem raka segrar.

Hammarö HC nästa för Kils AIK J18

Kils AIK J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara tre minuter. Sunne IK J18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Filip Smedman och Fabian Olsson i andra perioden.

Kils AIK J18 tog ledningen på nytt genom Alfred Forsberg efter 19.57. Kils AIK J18 inledde tredje perioden med att göra 2–4 genom Oscar Bill innan Sunne IK J18 svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Mille Ranström för framspelad av Wille Jansson och Oskar Blank efter 15.08.

I slutminuterna var det dock Kils AIK J18 som avgjorde. Max Höglund gjorde 4–5 efter 16.50, innan Aston De Melo satte 4–6 15 sekunder kvar.

Aston De Melo och Oscar Bill gjorde två mål och en assist var för Kils AIK J18.

När lagen senast möttes vann Kils AIK med 4–2.

Torsdag 27 november 19.00 spelar Sunne IK J18 borta mot Hammarö HC. Kils AIK J18 möter Hammarö HC hemma i Sannerudshallen söndag 16 november 16.30.

Sunne IK J18–Kils AIK J18 4–6 (0–2, 2–1, 2–3)

U18 division 1 västra D herr, Helmia Arena

Första perioden: 0–1 (16.04) Oscar Bill (Max Höglund, Sigge Kresnik Wiman), 0–2 (19.04) Aston De Melo (Alfred Forsberg, Lucas Gadde).

Andra perioden: 1–2 (27.28) Filip Smedman (Wille Jansson, Mille Ranström), 2–2 (34.17) Fabian Olsson (Elwin Persson, William Olsson Lindh), 2–3 (39.57) Alfred Forsberg (Viggo Persson, Lucas Arwengrim).

Tredje perioden: 2–4 (42.13) Oscar Bill (Aston De Melo, Max Höglund), 3–4 (48.43) Fabian Olsson (Leo Bergström, William Olsson Lindh), 4–4 (55.08) Mille Ranström (Wille Jansson, Oskar Blank), 4–5 (56.50) Max Höglund (Oscar Bill), 4–6 (59.45) Aston De Melo.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne IK J18: 3-0-2

Kils AIK J18: 4-0-1

Nästa match:

Sunne IK J18: Hammarö HC, borta, 27 november

Kils AIK J18: Hammarö HC, hemma, 16 november