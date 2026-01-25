Sundsvall U20:s segerrad fortsätter efter 6–3 mot Sunderby

Seger för Sundsvall U20 med 6–3 mot Sunderby

Sundsvall U20:s nionde seger på de senaste nio matcherna

Isak Bergetoft med två mål för Sundsvall U20

3–6 (0–2, 3–3, 0–1) blev resultatet när Sunderby och Sundsvall U20 möttes i Sunderby Ishall på söndagen. I och med detta har Sundsvall U20 hela nio raka segrar i U20 region norr topp 8 herr.

Joel Hällblad blev matchvinnare

Isak Bergetoft gjorde 1–0 till Sundsvall U20 efter bara tio sekunder efter pass från Joel Hällblad och Måns Eriksson. Efter 8.13 gjorde laget 0–2 när Theo Thylander fick träff framspelad av Dante Gullback.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 3–5.

17.34 in i tredje perioden slog Måns Eriksson till och ökade ledningen. 3–6-målet blev matchens sista.

Sundsvall U20:s Isak Bergetoft stod för fyra poäng, varav två mål och Joel Hällblad gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Lagens första möte för säsongen vann Sundsvall med 6–2.

Sunderby tar sig an Kalix i nästa match borta torsdag 5 februari 19.30. Sundsvall U20 möter Ö-vik Hockey J20 hemma onsdag 28 januari 19.30.

Sunderby–Sundsvall U20 3–6 (0–2, 3–3, 0–1)

U20 region norr topp 8 herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (0.10) Isak Bergetoft (Joel Hällblad, Måns Eriksson), 0–2 (8.13) Theo Thylander (Dante Gullback).

Andra perioden: 0–3 (22.40) Anton Skarin (Filip Engevi-Nordberg, Isak Bergetoft), 0–4 (25.06) Joel Hällblad (Isak Bergetoft), 1–4 (27.15) William Schäder (Alve Mikaelsson, Viggo Karlsson – Wågström), 1–5 (27.59) Isak Bergetoft (Joel Hällblad, Theo Eriksson), 2–5 (29.29) Paul Nabatame (Lukas Allström), 3–5 (38.50) Nils Mettävainio-Berglund (William Schäder, Emil Sundén).

Tredje perioden: 3–6 (57.34) Måns Eriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby: 3-0-2

Sundsvall U20: 5-0-0

Nästa match:

Sunderby: Kalix HC, borta, 5 februari 19.30

Sundsvall U20: Örnsköldsvik HF, hemma, 28 januari 19.30