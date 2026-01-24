Sundsvall U20 tog enkel seger mot Clemensnäs

Sundsvall U20-seger med 12–1 mot Clemensnäs

Sundsvall U20:s åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Isak Bergetoft fyramålsskytt för Sundsvall U20

Sundsvall U20 vann på bortaplan mot Clemensnäs i U20 region norr topp 8 herr med hela 12–1 (2–0, 5–1, 5–0).

Sundsvall U20:s tränare Linus Nordin tyckte till om matchen:

– Återigen en stabil insats. Vi har en hög lägstanivå för tillfället.

Sundsvall U20:s Isak Bergetoft var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Därmed har Sundsvall U20 vunnit åtta matcher i rad i U20 region norr topp 8 herr.

Dante Gullback bakom Sundsvall U20:s avgörande

Sundsvall U20 tog ledningen efter sju minuters spel genom Filip Engevi-Nordberg efter förarbete av Nils Brink och Janis Weber. 0–2 kom efter 13.32 genom Dante Gullback assisterad av Oliver Ahlin och Leonard Lukacik.

Sundsvall U20 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–3 efter 5.33 genom Isak Bergetoft och gick upp till 0–5 innan Clemensnäs svarade.

Innan perioden var över hade Sundsvall U20 ryckt åt sig ledningen med 7–1.

Sundsvall U20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–1. Målen i sista perioden gjordes av Isak Bergetoft, som gjorde två mål, Nils Brink, Theo Eriksson och Alfred Engström.

Clemensnäs nya tabellposition är sjätte plats medan Sundsvall U20 leder serien. Noteras kan att Clemensnäs sedan den 6 januari har tappat fyra placeringar i tabellen.

När lagen senast möttes vann Sundsvall med 5–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 25 januari. Då möter Clemensnäs Östersund i Kopparhallen 12.30. Sundsvall U20 tar sig an Sunderby borta 12.00.

Clemensnäs–Sundsvall U20 1–12 (0–2, 1–5, 0–5)

U20 region norr topp 8 herr, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (7.18) Filip Engevi-Nordberg (Nils Brink, Janis Weber), 0–2 (13.32) Dante Gullback (Oliver Ahlin, Leonard Lukacik).

Andra perioden: 0–3 (25.33) Isak Bergetoft (Måns Eriksson, Alfred Engström), 0–4 (26.20) Måns Eriksson (Isak Bergetoft, Alfred Engström), 0–5 (27.25) Theo Thylander (Oliver Ahlin), 1–5 (31.31) William Boström (Oscar Fältén, Ville Renling), 1–6 (38.25) Oliver Ahlin (Dante Gullback, Leonard Lukacik), 1–7 (39.59) Isak Bergetoft (Joel Hällblad).

Tredje perioden: 1–8 (42.53) Alfred Engström (Theo Thylander), 1–9 (53.45) Nils Brink (Joel Hällblad, Måns Eriksson), 1–10 (56.09) Isak Bergetoft (Joel Hällblad, Måns Eriksson), 1–11 (58.28) Isak Bergetoft (Måns Eriksson, Joel Hällblad), 1–12 (59.42) Theo Eriksson (Nils Brink, Filip Engevi-Nordberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 1-1-3

Sundsvall U20: 5-0-0

Nästa match:

Clemensnäs: Östersunds IK, hemma, 25 januari 12.30

Sundsvall U20: Sunderby SK, borta, 25 januari 12.00