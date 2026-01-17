Sundsvall U20 serieledare efter seger mot Boden

Sundsvall U20 vann med 6–3 mot Boden

Sundsvall U20:s femte seger på de senaste fem matcherna

Sundsvall U20:s Joel Hällblad tvåmålsskytt

Det blev 6–3 (1–1, 1–2, 4–0) hemma för Sundsvall U20 mot Boden i lördagens match. Därmed är laget serieledare i U20 region norr topp 8 herr, en poäng före Kalix, efter fem spelade matcher. Kalix har dessutom en match mer spelad. Boden ligger på fjärde plats i tabellen.

– En fantastisk tredjeperiod gör att vi vinner denna match. När alla kopplar på och hjälper varandra visar vi att vi är väldigt svårslagna, tyckte Sundsvall U20:s tränare Linus Nordin.

Bodens assisterande tränare Dennis Anehagen kommenterade matchen:

– En hård och jämn match. Vi kämpar hårt trots vi har flera viktiga spelare borta för tillfället. I de två första perioderna spelade vi bra och tog tillvara på våra chanser, samt lyckades hålla tempot uppe. Sen släpper vi in några snabba mål i början av tredje perioden och luften går lite ur oss, samtidigt som Sundsvall höjde sitt spel. En väl genomförd match där detaljerna avgör, men som tur är så har vi ny match redan imorgon mot Östersund borta.

Det här innebär att Sundsvall U20 nu har fem segrar i följd i U20 region norr topp 8 herr.

Filip Engevi-Nordberg gjorde matchvinnande målet

Boden tog ledningen efter 8.00 genom Hugo Östberg assisterad av Pijus Pranskevicius och Kasper Johansson. Sundsvall U20 kvitterade genom Joel Hällblad efter förarbete av Theo Eriksson och Måns Eriksson efter 15.35.

Boden gjorde 1–2 genom Victor Holmqvist efter 1.28 i andra perioden.

Sundsvall U20 gjorde 2–2 genom Oliver Ahlin tidigt i perioden av perioden.

Boden tog ledningen på nytt genom Victor Holmqvist som gjorde sitt andra mål efter 14.45.

Sundsvall U20 gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–3 till ledning med 6–3 inom bara 5.19. Därmed tog laget en säker seger.

Joel Hällblad gjorde två mål för Sundsvall U20 och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagen möts igen 14 februari i Hive Arena.

Söndag 18 januari spelar Sundsvall U20 hemma mot Kalix 11.30 och Boden mot Östersund borta 10.30 i Östersund Arena.

Sundsvall U20–Boden 6–3 (1–1, 1–2, 4–0)

U20 region norr topp 8 herr, Ungdomshallen

Första perioden: 0–1 (8.00) Hugo Östberg (Pijus Pranskevicius, Kasper Johansson), 1–1 (15.35) Joel Hällblad (Theo Eriksson, Måns Eriksson).

Andra perioden: 1–2 (21.28) Victor Holmqvist (Ludvig Jonsson, Elias Eklund), 2–2 (24.58) Oliver Ahlin (Theo Thylander), 2–3 (34.45) Victor Holmqvist (Olle Lundqvist, Ludvig Jonsson).

Tredje perioden: 3–3 (40.06) Alfred Engström (Theo Thylander), 4–3 (42.59) Filip Engevi-Nordberg (Alfred Engström), 5–3 (44.12) Isak Bergetoft (Joel Hällblad), 6–3 (45.25) Joel Hällblad (Isak Bergetoft, Albin Hellström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall U20: 5-0-0

Boden: 3-0-2

Nästa match:

Sundsvall U20: Kalix HC, hemma, 18 januari 11.30

Boden: Östersunds IK, borta, 18 januari 10.30