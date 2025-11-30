Sundsvall U20 klar seriesegrare efter seger

Seger för Sundsvall U20 med 2–0 mot Ö-vik Hockey J20

Sundsvall U20:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Isak Bergetoft med två mål för Sundsvall U20

Seger, 2–0 (1–0, 0–0, 1–0), borta mot Ö-vik Hockey J20, gör att Sundsvall U20 är seriesegrare i U20 Region norr B herr. Ö-vik Hockey J20 slutar på andra plats i tabellen.

– Stark insats, när alla chippar in och gör det vi ska är vi riktigt bra, kommenterade Sundsvall U20:s tränare Linus Nordin.

Det här var Sundsvall U20:s femte nolla den här säsongen.

Ö-vik Hockey J20–Sundsvall U20 – mål för mål

Isak Bergetoft gjorde 1–0 till Sundsvall U20 efter fem minuters spel efter förarbete av Joel Hällblad och Theo Eriksson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Isak Bergetoft stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med två sekunder kvar att spela efter pass från Nils Brink. 0–2-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes vann Örnsköldsvik HF med 4–3.

Ö-vik Hockey J20–Sundsvall U20 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

U20 Region norr B herr, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (5.22) Isak Bergetoft (Joel Hällblad, Theo Eriksson).

Tredje perioden: 0–2 (59.58) Isak Bergetoft (Nils Brink).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ö-vik Hockey J20: 4-0-1

Sundsvall U20: 5-0-0