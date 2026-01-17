Sundsvall Hockey U18 starkast i straffläggningen – vann hemma mot Sunderby SK U18

Sundsvall Hockey U18-seger med 3–2 efter straffar

Gustav Von Essen matchvinnare för Sundsvall Hockey U18

Sunderby SK U18:s andra raka förlust

Det var jämnt hela vägen när Sundsvall Hockey U18 mötte Sunderby SK U18 hemma i U18 regional norr fortsättning vår herr. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Sundsvall Hockey U18 var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 0–0, 1–0). Gustav Von Essen blev hjälte i straffläggningen.

Sundsvall Hockey U18–Sunderby SK U18 – mål för mål

Hampus Becker gav Sundsvall Hockey U18 ledningen efter tolv minuter framspelad av Gustav Von Essen och Viktor Fagemo. Laget gjorde också 2–0 när Charlie Ramsell hittade rätt på passning från Viggo Ahlqvist efter 17.59.

Efter 4.29 i andra perioden nätade Noel Ström på pass av Leo Laitamaa och Anton Lauri och reducerade åt Sunderby SK U18. John Öhrling gjorde dessutom 2–2 efter 5.27 framspelad av Arn Haraldsson och Joel Eriksson.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Sundsvall Hockey U18 vann straffläggningen efter att Gustav Von Essen satt den avgörande straffen.

När lagen senast möttes blev det seger för Sundsvall Hockey U18 med 4–3.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IF Sundsvall Hockey har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Sunderby SK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, söndag 18 januari möter Sundsvall Hockey U18 Piteå Hockey U18 hemma i Ungdomshallen 14.30 medan Sunderby SK U18 spelar borta mot Ö-vik Hockey U18 14.00.

Sundsvall Hockey U18–Sunderby SK U18 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 0–0, 1–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 1–0 (12.05) Hampus Becker (Gustav Von Essen, Viktor Fagemo), 2–0 (17.59) Charlie Ramsell (Viggo Ahlqvist).

Andra perioden: 2–1 (24.29) Noel Ström (Leo Laitamaa, Anton Lauri), 2–2 (25.27) John Öhrling (Arn Haraldsson, Joel Eriksson).

Straffar: 3–2 (65.00) Gustav Von Essen.

Nästa match:

Sundsvall Hockey U18: Piteå HC, hemma, 18 januari 14.30

Sunderby SK U18: Örnsköldsvik HF, borta, 18 januari 14.00