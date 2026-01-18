Sunderby segrade mot Umeå Hockeyklubb i U20 region norr topp 8 herr

Seger för Sunderby med 5–2 mot Umeå Hockeyklubb

Nils Sundén matchvinnare för Sunderby

Andra raka segern för Sunderby

Sunderby segrade på hemmaplan i Lulebohallen mot Umeå Hockeyklubb i U20 region norr topp 8 herr. 5–2 (3–0, 1–1, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Sunderby–Umeå Hockeyklubb – mål för mål

Sunderby stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 3.29 i mitten av perioden.

Efter 6.55 i andra perioden slog Alex Alasaarela till framspelad av Wilmer Gustavsson och Lucas Widmark och reducerade åt Umeå Hockeyklubb. Sunderbys Hugo Florén gjorde 4–1 efter 14.49 på pass av Nils Mettävainio-Berglund och Viggo Karlsson – Wågström.

8.20 in i tredje perioden fick Alve Mikaelsson utdelning och ökade ledningen. Vincent Reichler stod för målet när Umeå Hockeyklubb reducerade till 5–2 med en sekund kvar att spela på passning från Alex Alasaarela och Maximus Fjällby. Fler mål än så blev det inte för Umeå Hockeyklubb.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Sunderby på sjunde plats och Umeå Hockeyklubb sist, på åttonde plats.

Den 15 februari möts lagen återigen, då i Nolia Ishall.

Sunderby tar sig an Clemensnäs i nästa match borta onsdag 21 januari 19.15. Umeå Hockeyklubb möter Ö-vik Hockey J20 borta fredag 23 januari 20.00.

Sunderby–Umeå Hockeyklubb 5–2 (3–0, 1–1, 1–1)

U20 region norr topp 8 herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (7.01) Elias Brännmark (Alexander Linder), 2–0 (9.31) Tobias Wredendal (Emil Sundén), 3–0 (10.30) Nils Sundén (Joel Nordmark).

Andra perioden: 3–1 (26.55) Alex Alasaarela (Wilmer Gustavsson, Lucas Widmark), 4–1 (34.49) Hugo Florén (Nils Mettävainio-Berglund, Viggo Karlsson – Wågström).

Tredje perioden: 5–1 (48.20) Alve Mikaelsson, 5–2 (59.59) Vincent Reichler (Alex Alasaarela, Maximus Fjällby).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby: 2-0-3

Umeå Hockeyklubb: 1-0-4

Nästa match:

Sunderby: Clemensnäs HC, borta, 21 januari 19.15

Umeå Hockeyklubb: Örnsköldsvik HF, borta, 23 januari 20.00