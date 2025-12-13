Strömsbros Wilmer Björk Eriksson bakom två mål i segern mot Malung

Strömsbro vann med 5–3 mot Malung

Wilmer Björk Eriksson med två mål för Strömsbro

Malungs andra raka förlust

Hemmalaget Strömsbro vann mot Malung i U20 region väst herr. 5–3 (2–1, 1–0, 2–2) slutade matchen på lördagen.

Wilmer Björk Eriksson gjorde två mål för Strömsbro

Malung tog ledningen i början av första perioden genom Ludvig Eljas.

Wilmer Björk Eriksson och Egon Ericsson gjorde att Strömsbro vände till underläget till ledning med 2–1.

Efter 13.23 i andra perioden slog Axel Kjerrman till framspelad av Jakob Pommer och Filip Jaxgård och gjorde 3–1.

Malung reducerade dock till 3–2 genom Gustav Björnström tidigt i tredje perioden av perioden.

Efter 4.01 gjorde Strömsbro 4–2 genom Wilmer Björk Eriksson som gjorde sitt andra mål.

Ludvig Eljas reducerade dock för Malung med bara tre minuter kvar att spela och skapade spänning.

Strömsbro kunde dock avgöra till 5–3 med 1.13 kvar av matchen genom Filip Jaxgård.

Strömsbros Filip Jaxgård stod för ett mål och två assists.

Strömsbro har två segrar och tre förluster och 19–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Malung har en vinst och fyra förluster och 17–28 i målskillnad.

För Strömsbro gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Malung är på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Strömsbro IF vunnit.

Lördag 10 januari spelar Strömsbro borta mot Valbo J20 15.30 och Malung mot Orsa hemma 16.00 i Malungs Ishall.

Strömsbro–Malung 5–3 (2–1, 1–0, 2–2)

U20 region väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (4.02) Ludvig Eljas (Wilgot Kareliusson Borg, Arvid Nilsson), 1–1 (6.42) Wilmer Björk Eriksson (Zacharias Jandrén, Jonas Nordlinder), 2–1 (10.21) Egon Ericsson (Filip Jaxgård, Axel Kjerrman).

Andra perioden: 3–1 (33.23) Axel Kjerrman (Jakob Pommer, Filip Jaxgård).

Tredje perioden: 3–2 (42.40) Gustav Björnström (Gustav Estenstad), 4–2 (44.01) Wilmer Björk Eriksson (Jesper Lindberg, Pontus Von Reedtz), 4–3 (57.22) Ludvig Eljas (Arvid Nilsson, Arvid Läth), 5–3 (58.47) Filip Jaxgård (Linus Forsman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 2-0-3

Malung: 1-0-4

Nästa match:

Strömsbro: Valbo HC, borta, 10 januari 15.30

Malung: Orsa IK, hemma, 10 januari 16.00