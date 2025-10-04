Strömsbros fina svit håller i sig efter 6–2 mot Malung

Strömsbro vann med 6–2 mot Malung

Strömsbros fjärde seger på de senaste fem matcherna

Wilmer Björk Eriksson avgjorde för Strömsbro

6–2 (2–0, 2–2, 2–0) blev resultatet när Strömsbro och Malung möttes i Testebo Arena på lördagen. I och med detta har Strömsbro fyra raka segrar i U20 region väst herr.

Strömsbro–Malung – mål för mål

Strömsbro tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Malung reducerade och kvitterade till 2–2 genom Gustav Estenstad och Arvid Läth i början av andra perioden i andra perioden.

Strömsbro gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 4–2, målen av Wilmer Björk Eriksson och Linus Åbom. Strömsbro fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–2. Målen i sista perioden gjordes av Filip Jaxgård och Sergejs Avotins.

Filip Jaxgård gjorde ett mål för Strömsbro och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Malung med 2–1.

Nästa motstånd för Strömsbro är Valbo J20. Lagen möts tisdag 7 oktober 19.40 i NickBack Arena.

Strömsbro–Malung 6–2 (2–0, 2–2, 2–0)

U20 region väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (7.28) Måns Knudsen (Wilmer Björk Eriksson, Axel Kjerrman), 2–0 (19.25) Egon Ericsson (Casper Carlsson, Filip Jaxgård).

Andra perioden: 2–1 (22.20) Gustav Estenstad (Artur Yanchalouski), 2–2 (23.18) Arvid Läth (Hannes Eriksson, Ludvig Eljas), 3–2 (24.16) Wilmer Björk Eriksson (Jesper Lindberg), 4–2 (28.26) Linus Åbom (Filip Jaxgård, Egon Ericsson).

Tredje perioden: 5–2 (43.41) Sergejs Avotins (Axel Kjerrman, Måns Knudsen), 6–2 (56.22) Filip Jaxgård (Ludvig Eklund).

Nästa match:

Strömsbro: Valbo HC, borta, 7 oktober

Malung: Orsa IK, borta, 8 oktober