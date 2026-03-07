Strömsbro vann serien mot Väsby IK HK
- Strömsbro-seger med 3–2 mot Väsby IK HK
- Adam Dahlström matchvinnare för Strömsbro
- Andra raka segern för Strömsbro
Segern borta med 3–2 (0–1, 1–0, 2–1) i andra matchen gör att Strömsbro har vunnit matchserien mot Väsby IK HK i Hockeyettan Åttondelsfinal, norra. Strömsbro vann totalt med 2-0 i matcher.
Adam Dahlström blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål med bara 52 sekunder kvar av slutperioden.
Väsby IK HK–Strömsbro – mål för mål
Pontus Karlsson gav Väsby IK HK ledningen efter 5.54 på passning från Marcus Kivelä Carlzon och Jesper Valente.
Efter 16.24 i andra perioden slog Mikael Hansson till framspelad av Abbe Broberg och Braylon Shmyr och kvitterade för Strömsbro.
Väsby IK HK tog ledningen på nytt genom Daniel Kim efter 3.35 i tredje perioden.
Calle Westerlund och Adam Dahlström såg till att Strömsbro vände till ledning med 2–3.
Väsby IK HK–Strömsbro 2–3 (1–0, 0–1, 1–2)
Hockeyettan Åttondelsfinal, norra, Vilundaparkens Ishall
Första perioden: 1–0 (5.54) Pontus Karlsson (Marcus Kivelä Carlzon, Jesper Valente).
Andra perioden: 1–1 (36.24) Mikael Hansson (Abbe Broberg, Braylon Shmyr).
Tredje perioden: 2–1 (43.35) Daniel Kim (Filip Barklund, Filip Rydström), 2–2 (55.08) Calle Westerlund (Christoffer Leidermark, Adam Dahlström), 2–3 (59.08) Adam Dahlström (Christoffer Leidermark).
