Strömsbro vann serien mot Väsby IK HK

Strömsbro-seger med 3–2 mot Väsby IK HK

Adam Dahlström matchvinnare för Strömsbro

Andra raka segern för Strömsbro

Segern borta med 3–2 (0–1, 1–0, 2–1) i andra matchen gör att Strömsbro har vunnit matchserien mot Väsby IK HK i Hockeyettan Åttondelsfinal, norra. Strömsbro vann totalt med 2-0 i matcher.

Adam Dahlström blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål med bara 52 sekunder kvar av slutperioden.

Väsby IK HK–Strömsbro – mål för mål

Pontus Karlsson gav Väsby IK HK ledningen efter 5.54 på passning från Marcus Kivelä Carlzon och Jesper Valente.

Efter 16.24 i andra perioden slog Mikael Hansson till framspelad av Abbe Broberg och Braylon Shmyr och kvitterade för Strömsbro.

Väsby IK HK tog ledningen på nytt genom Daniel Kim efter 3.35 i tredje perioden.

Calle Westerlund och Adam Dahlström såg till att Strömsbro vände till ledning med 2–3.

Väsby IK HK–Strömsbro 2–3 (1–0, 0–1, 1–2)

Hockeyettan Åttondelsfinal, norra, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 1–0 (5.54) Pontus Karlsson (Marcus Kivelä Carlzon, Jesper Valente).

Andra perioden: 1–1 (36.24) Mikael Hansson (Abbe Broberg, Braylon Shmyr).

Tredje perioden: 2–1 (43.35) Daniel Kim (Filip Barklund, Filip Rydström), 2–2 (55.08) Calle Westerlund (Christoffer Leidermark, Adam Dahlström), 2–3 (59.08) Adam Dahlström (Christoffer Leidermark).