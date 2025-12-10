Strömsbro vann mot Norrtälje – trots underläge

Strömsbro-seger med 6–3 mot Norrtälje

Abbe Broberg avgjorde för Strömsbro

Tredje raka förlusten för Norrtälje

Inför sista perioden var Norrtälje i ledningen med 3–2 i Roslagens Sparbank Arena. Men Strömsbro vände och vann. Till slut blev det 3–6 i matchen i hockeyettan norra.

Hudiksvall nästa för Strömsbro

Strömsbro tog ledningen efter fem minuters spel genom William Mann efter förarbete av Jesper Åhlen-Hedenström och Calle Westerlund.

Efter 6.38 ökade också ledningen när laget gjorde 0–2 genom Emil Lindgren på passning från Jonathan Karlsson och Jesper Åhlen-Hedenström.

Norrtälje vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 i andra perioden. Norrtäljes mål gjordes av Melker Kull, Gabriel Melin och Carl Leijon.

Men Strömsbro vände matchen på nytt i tredje perioden och gick från 3–2 till 3–6. Strömsbros mål gjordes av Abbe Broberg, Olle Hellström, Simon Hedlund och Jesper Åhlen-Hedenström. 3–5-målet kom med bara 1.40 kvar att spela. Och med 16 sekunder kvar kom också 3–6. Därmed tog laget en säker seger.

Jesper Åhlen-Hedenström gjorde ett mål för Strömsbro och tre assist.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Norrtälje på nionde plats och Strömsbro på sjätte plats.

Nästa motstånd för Norrtälje är Forshaga. Lagen möts lördag 13 december 16.00 i Roslagens Sparbank Arena. Strömsbro tar sig an Hudiksvall borta fredag 19 december 19.00.

Norrtälje–Strömsbro 3–6 (0–2, 3–0, 0–4)

Hockeyettan norra, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 0–1 (5.07) William Mann (Jesper Åhlen-Hedenström, Calle Westerlund), 0–2 (6.38) Emil Lindgren (Jonathan Karlsson, Jesper Åhlen-Hedenström).

Andra perioden: 1–2 (23.59) Melker Kull (Carl Leijon), 2–2 (25.57) Carl Leijon (Elvin Håkansson, Dennis Björkman), 3–2 (38.40) Gabriel Melin (Dennis Björkman, Olle Fagerström).

Tredje perioden: 3–3 (43.01) Jesper Åhlen-Hedenström (Abbe Broberg, Mikael Hansson), 3–4 (57.18) Abbe Broberg (Jesper Åhlen-Hedenström), 3–5 (58.20) Simon Hedlund (Emil Lindgren), 3–6 (59.44) Olle Hellström (Marcus Linderborg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 2-1-2

Strömsbro: 2-1-2

Nästa match:

Norrtälje: Forshaga IF, hemma, 13 december 16.00

Strömsbro: Hudiksvalls HC, borta, 19 december 19.00