Strömsbro vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Hudiksvall

Strömsbro vann med 3–1 mot Hudiksvall

Axel Kjerrman tvåmålsskytt för Strömsbro

Andra raka segern för Strömsbro

Det blev seger för Strömsbro hemma mot Hudiksvall i U20 region väst herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Axel Kjerrman 2–1 och två minuter senare Måns Knudsen 3–1. Matchen slutade 3–1 (1–1, 0–0, 2–0).

Strömsbros Axel Kjerrman tvåmålsskytt

Första perioden var jämn. Hudiksvall inledde bäst och tog ledningen genom Love Botvidson efter 12.55, men Strömsbro kvitterade genom Axel Kjerrman efter 17.29.

Andra perioden blev mållös. Tredje perioden var länge mållös. Strömsbro gick från 1–1 till 3–1 genom två snabba mål på 1.37 i slutet av perioden av Axel Kjerrman och Måns Knudsen. Det sista målet kom med 1.38 kvar att spela.

Strömsbros Måns Knudsen stod för ett mål och två assists.

Hudiksvall har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Strömsbro har sju poäng.

I nästa match, lördag 27 september, har Strömsbro BIK Karlskoga J20 borta i Nobelhallen 16.00, medan Hudiksvall spelar hemma mot Valbo J20 12.00.

Strömsbro–Hudiksvall 3–1 (1–1, 0–0, 2–0)

U20 region väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (12.55) Love Botvidson, 1–1 (17.29) Axel Kjerrman (Måns Knudsen, Linus Forsman).

Tredje perioden: 2–1 (56.45) Axel Kjerrman (Måns Knudsen), 3–1 (58.22) Måns Knudsen (Sergejs Avotins).

Nästa match:

Strömsbro: BIK Karlskoga, borta, 27 september

Hudiksvall: Valbo HC, hemma, 27 september