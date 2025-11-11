Strömsbro utklassade Valbo J20 på hemmaplan

Strömsbro-seger med 9–1 mot Valbo J20

Axel Kjerrman avgjorde för Strömsbro

Andra raka segern för Strömsbro

Strömsbro dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Valbo J20 i U20 region väst herr med hela 9–1 (2–0, 2–1, 5–0).

Borlänge nästa för Strömsbro

Strömsbro tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 1.08 i andra perioden ökade Strömsbro på till 3–0 genom Sergejs Avotins.

Valbo J20 reducerade dock till 3–1 genom Benjamin Wettervik tidigt i perioden av perioden.

Strömsbro ökade ledningen till 4–1 genom Jesper Lindberg efter 19.01. Strömsbro fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Egon Ericsson, som gjorde två mål, Jesper Lindberg, Ludvig Eklund och Mille Thunman.

Strömsbros Wilmer Björk Eriksson hade tre assists och Jesper Lindberg stod för två mål och ett assist.

Valbo J20 ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Strömsbro är på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Strömsbro IF med 7–1.

I nästa match, lördag 15 november möter Strömsbro Borlänge borta i Borlänge Ishall 12.00 medan Valbo J20 spelar hemma mot BIK Karlskoga J20 13.30.

Strömsbro–Valbo J20 9–1 (2–0, 2–1, 5–0)

U20 region väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (4.21) Måns Knudsen (Jakob Pommer, Filip Jaxgård), 2–0 (13.21) Axel Kjerrman (Isak Malmström, Linus Åbom).

Andra perioden: 3–0 (21.08) Sergejs Avotins (Jesper Lindberg, Wilmer Björk Eriksson), 3–1 (21.25) Benjamin Wettervik (William Berglund, Emil Hedin), 4–1 (39.01) Jesper Lindberg (Wilmer Björk Eriksson, Måns Knudsen).

Tredje perioden: 5–1 (44.01) Egon Ericsson, 6–1 (50.21) Egon Ericsson (Axel Kjerrman, Filip Jaxgård), 7–1 (54.26) Jesper Lindberg (Wilmer Björk Eriksson, Zacharias Jandrén), 8–1 (56.16) Ludvig Eklund (Alfred Thorén), 9–1 (59.47) Mille Thunman (Isak Malmström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 2-0-3

Valbo J20: 2-2-1

Nästa match:

Strömsbro: Borlänge HF, borta, 15 november

Valbo J20: BIK Karlskoga, hemma, 15 november