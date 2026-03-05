Strömsbro utklassade Hudiksvall på hemmaplan

Strömsbro vann med 8–1 mot Hudiksvall

Strömsbros sjätte seger på de senaste sju matcherna

Oscar Wennberg avgjorde för Strömsbro

Strömsbro dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Hudiksvall i U18 regional väst fortsättning vår herr med hela 8–1 (0–0, 4–0, 4–1).

Segern var Strömsbros sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Borlänge nästa för Strömsbro

Första perioden blev mållös.

Strömsbro stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 4–0.

Strömsbro hade övertaget även i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 8–1.

Strömsbros Mille Thunman stod för ett mål och fyra assists, Ludvig Eklund gjorde två mål och två målgivande passningar, Gustav Ytterbom hade tre assists och Oscar Wennberg gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Med en omgång kvar är Strömsbro på fjärde plats i tabellen medan Hudiksvall är på tionde plats.

När lagen möttes senast vann Strömsbro med 6–0.

Söndag 8 mars spelar Strömsbro borta mot Borlänge 12.00 och Hudiksvall mot Lindlöven J18 hemma 13.20 i Holmen Center.

Strömsbro–Hudiksvall 8–1 (0–0, 4–0, 4–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Testebo Arena

Andra perioden: 1–0 (21.57) Mille Thunman (Alexander Dahlund, Theodor Westland), 2–0 (26.28) Oscar Wennberg (Albin Augustsson, Ludvig Eklund), 3–0 (32.24) Ludvig Eklund (Mille Thunman, Gustav Ytterbom), 4–0 (33.32) Ludvig Eklund (Oscar Wennberg, Mille Thunman).

Tredje perioden: 5–0 (45.49) Noah Lahtinen (Gustav Ytterbom, Rasmus Hörnqvist Karl), 5–1 (46.18) Lukas Borggren (Axel Göransson, Nils Norgren), 6–1 (47.15) Oscar Wennberg (Ludvig Eklund, Mille Thunman), 7–1 (50.37) Noah Lahtinen (Mille Thunman), 8–1 (52.45) Melvin Gustafsson (Gustav Ytterbom, William Ederborg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 4-0-1

Hudiksvall: 0-0-5

Nästa match:

Strömsbro: Borlänge HF, borta, 8 mars 12.00

Hudiksvall: Lindlövens IF, hemma, 8 mars 13.20