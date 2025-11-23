Strömsbro tog ny seger mot favoritmotståndet

Strömsbro-seger med 4–2 mot Clemensnäs

Strömsbros femte seger på de senaste sex matcherna

Strömsbros Simon Hedlund tvåmålsskytt

Strömsbro har haft det lätt mot Clemensnäs i hockeyettan norra. Och på söndagen vann Strömsbro på nytt – den här gången med 4–2 (0–2, 0–0, 4–0) hemma i Testebo Arena. Det var Strömsbros femte raka seger mot Clemensnäs.

Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren kommenterade matchen:

– Återigen så kämpar och sliter vi och har med oss 0–2 inför sista, men efter några misstag och en onödig utvisning så lyckades vi inte hålla ihop hela matchen.

Därmed har Strömsbro vunnit fyra matcher i rad i hockeyettan norra.

Simon Hedlund tvåmålsskytt för Strömsbro

Clemensnäs började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.54 slog Oliver Lindgren till assisterad av Elis Hedlund och Liam Lindström.

Efter 11.32 ökade också ledningen när laget gjorde 0–2 när Elis Hedlund fick träff med assist av Oliver Lindgren och Liam Lindström.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Strömsbro gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 0–2 till ledning med 4–2. Strömsbros mål gjordes av Simon Hedlund 2, Abbe Broberg och Olle Hellström. Det sista målet kom med 13 sekunder kvar av matchen.

Det här betyder att Strömsbro är kvar på sjunde plats och Clemensnäs stannar sist, på 20:e plats, i serien.

Strömsbro möter Borlänge i nästa match borta onsdag 26 november 19.00. Clemensnäs möter samma dag Kalix hemma.

Strömsbro–Clemensnäs 4–2 (0–2, 0–0, 4–0)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (2.54) Oliver Lindgren (Elis Hedlund, Liam Lindström), 0–2 (11.32) Elis Hedlund (Oliver Lindgren, Liam Lindström).

Tredje perioden: 1–2 (47.29) Abbe Broberg (Mikael Hansson, Olle Hellström), 2–2 (50.09) Simon Hedlund (Jesper Åhlen-Hedenström, Abbe Broberg), 3–2 (54.55) Simon Hedlund (Calle Westerlund, Mikael Hansson), 4–2 (59.47) Olle Hellström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 4-0-1

Clemensnäs: 1-0-4

Nästa match:

Strömsbro: Borlänge HF, borta, 26 november

Clemensnäs: Kalix HC, hemma, 26 november