Strömsbro nollade Wings Arlanda – vann på hemmaplan

Strömsbro vann med 4–0 mot Wings Arlanda

Olle Hellström matchvinnare för Strömsbro

Strömsbro nu sjätte, Wings Arlanda på 16:e plats

Strömsbro höll nollan på hemmaplan mot Wings Arlanda i hockeyettan norra. Matchen slutade 4–0 (1–0, 3–0, 0–0).

Surahammar nästa för Strömsbro

Strömsbro tog ledningen efter 9.31 genom Olle Hellström assisterad av Adam Dahlström och Emil Lindgren. Strömsbro startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Emil Lindgren, Jonathan Backlund och Abbe Broberg. Tredje perioden blev mållös och Strömsbro höll i sin 4–0-ledning och vann.

Strömsbro ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Wings Arlanda ligger på 16:e plats.

I nästa omgång har Strömsbro Surahammar hemma i Testebo Arena, lördag 18 oktober 15.00. Wings Arlanda spelar hemma mot Bodens HF lördag 25 oktober 16.00.

Strömsbro–Wings Arlanda 4–0 (1–0, 3–0, 0–0)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (9.31) Olle Hellström (Adam Dahlström, Emil Lindgren).

Andra perioden: 2–0 (20.24) Emil Lindgren (Oskar Klaar, Calle Westerlund), 3–0 (22.03) Jonathan Backlund (Simon Hedlund, Adam Dahlström), 4–0 (23.52) Abbe Broberg.

Nästa match:

Strömsbro: Surahammars IF, hemma, 18 oktober

Wings Arlanda: Bodens HF, hemma, 25 oktober