Strömsbro har fem raka segrar – vann mot Valbo J20 med 7–1

Strömsbro segrade – 7–1 mot Valbo J20

Strömsbros femte seger på de senaste sex matcherna

Jesper Lindberg med tre mål för Strömsbro

Strömsbro är i bra form just nu. På tisdagen kom seger nummer fem i rad, efter 7–1 (1–1, 2–0, 4–0) borta mot Valbo J20. Det innebär också att Valbo J20 har fem raka förluster i U20 region väst herr.

Filip Jaxgård bakom Strömsbros avgörande

Första perioden var jämn. Strömsbro inledde bäst och tog ledningen genom Jesper Lindberg efter 18.29, men Valbo J20 kvitterade genom Felix Pettersson i slutet av perioden. I andra perioden var det Strömsbro som var starkast och gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Filip Jaxgård och Måns Knudsen. Strömsbro fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Jesper Lindberg, som gjorde två mål, Nils Englund-Olsson och Egon Ericsson.

Strömsbros Wilmer Björk Eriksson hade tre assists, Jesper Lindberg gjorde tre mål och Egon Ericsson stod för tre poäng, varav ett mål.

Lördag 11 oktober möter Valbo J20 BIK Karlskoga J20 borta 13.00 och Strömsbro möter Borlänge hemma 16.45.

Valbo J20–Strömsbro 1–7 (1–1, 0–2, 0–4)

U20 region väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (18.29) Jesper Lindberg (Wilmer Björk Eriksson, Zacharias Jandrén), 1–1 (19.08) Felix Pettersson (Carl Öhman, Noel Öberg).

Andra perioden: 1–2 (26.43) Filip Jaxgård (Nils Englund-Olsson, Egon Ericsson), 1–3 (33.09) Måns Knudsen (Sergejs Avotins, Linus Forsman).

Tredje perioden: 1–4 (46.34) Nils Englund-Olsson (Egon Ericsson, Linus Forsman), 1–5 (46.51) Egon Ericsson (Filip Jaxgård, Isak Malmström), 1–6 (51.10) Jesper Lindberg (Wilmer Björk Eriksson, Måns Knudsen), 1–7 (57.23) Jesper Lindberg (Wilmer Björk Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J20: 0-0-5

Strömsbro: 5-0-0

Nästa match:

Valbo J20: BIK Karlskoga, borta, 11 oktober

Strömsbro: Borlänge HF, hemma, 11 oktober