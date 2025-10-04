Strömsbro besegrade Örnsköldsvik Hockey med 4–2

Strömsbro segrade – 4–2 mot Örnsköldsvik Hockey

Abbe Broberg matchvinnare för Strömsbro

Andra raka segern för Strömsbro

Strömsbro vann hemma mot Örnsköldsvik Hockey i hockeyettan norra. Matchen på lördagen slutade 4–2 (1–1, 2–0, 1–1).

Det var andra raka segern för Strömsbro, efter 4–3 mot Sundsvall i premiären.

Brödernas/Väsby nästa för Strömsbro

Första perioden var jämn. Strömsbro inledde bäst och tog ledningen genom Adam Dahlström efter 13.48, men Örnsköldsvik Hockey kvitterade genom Tobias Oskarsson bara tre minuter senare. I andra perioden var det Strömsbro som spelade bäst och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Mikael Hansson och Abbe Broberg. Örnsköldsvik Hockey reducerade dock till 3–2 genom Felix Hälldahl när bara två minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Strömsbro kunde dock avgöra till 4–2 med 1.17 kvar av matchen genom Kasper Arwefjäll.

Strömsbros Mikael Hansson stod för ett mål och två assists.

Strömsbro tar sig an Brödernas/Väsby i nästa match borta lördag 11 oktober 16.00. Örnsköldsvik Hockey möter Norrtälje borta söndag 5 oktober 14.00.

Strömsbro–Örnsköldsvik Hockey 4–2 (1–1, 2–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (13.48) Adam Dahlström (Calle Westerlund), 1–1 (16.34) Tobias Oskarsson (Elias Hallin, Carl Jacobson).

Andra perioden: 2–1 (27.39) Mikael Hansson (Calle Westerlund), 3–1 (34.47) Abbe Broberg (Lucas Ekholm, Mikael Hansson).

Tredje perioden: 3–2 (58.30) Felix Hälldahl (Linus Håkansson), 4–2 (58.43) Kasper Arwefjäll (Mikael Hansson, Olle Hellström).

Nästa match:

Strömsbro: Brödernas/Väsby IK HK, borta, 11 oktober

Örnsköldsvik Hockey: Norrtälje IK, borta, 5 oktober