Strömsbro avgjorde i tredje perioden mot BIK Karlskoga J20

Strömsbro-seger med 4–3 mot BIK Karlskoga J20

Sergejs Avotins matchvinnare för Strömsbro

Tredje raka segern för Strömsbro

Strömsbro segrade borta mot BIK Karlskoga J20 i U20 region väst herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Strömsbro fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–4 (0–1, 2–1, 1–2).

– Ett resultat som inte var önskat, men en prestation för att vinna matchen Special teams avgör matchen och effektiviteten offensivt idag tyvärr, kommenterade BIK Karlskoga J20:s tränare Markus Karlsson efter matchen.

Malung nästa för Strömsbro

Strömsbro tog ledningen efter 11.31, genom Axel Kjerrman. BIK Karlskoga J20 kvitterade till 1–1 genom William Bråtner i andra perioden.

Efter 11.12 gjorde Strömsbro 1–2 genom Linus Forsman.

BIK Karlskoga J20 kvitterade till 2–2 genom Karl-Alfred Järås efter 13.48 av perioden. Strömsbro gjorde 2–3 genom Wilmer Björk Eriksson efter 47 sekunder i tredje perioden.

BIK Karlskoga J20 gjorde 3–3 genom Filip Holgersson efter 7.54 av perioden.

Strömsbro kunde dock avgöra till 3–4 med 4.21 kvar av matchen genom Sergejs Avotins.

Linus Forsman gjorde ett mål för Strömsbro och spelade dessutom fram till två mål.

BIK Karlskoga J20 har nu tre poäng efter tre spelade matcher medan Strömsbro har tio poäng efter fyra matcher.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 4 oktober. Då möter BIK Karlskoga J20 Orsa i Orsa Ishall 13.15. Strömsbro tar sig an Malung hemma 12.10.

BIK Karlskoga J20–Strömsbro 3–4 (0–1, 2–1, 1–2)

U20 region väst herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (11.31) Axel Kjerrman.

Andra perioden: 1–1 (28.56) William Bråtner, 1–2 (31.12) Linus Forsman (Axel Kjerrman, Wilmer Björk Eriksson), 2–2 (33.48) Karl-Alfred Järås (Marcelo Henriksson Ribeiro).

Tredje perioden: 2–3 (40.47) Wilmer Björk Eriksson (Zacharias Jandrén, Linus Forsman), 3–3 (47.54) Filip Holgersson (Joel Antonsson), 3–4 (55.39) Sergejs Avotins (Linus Forsman).

Nästa match:

BIK Karlskoga J20: Orsa IK, borta, 4 oktober

Strömsbro: Malungs IF, hemma, 4 oktober