Strömsbro 2:s segerrad mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne intakt

Seger för Strömsbro 2 med 19–1 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Strömsbro 2:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Strömsbro 2:s Oscar Wennberg femmålsskytt

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne är lite av ett drömmotstånd för Strömsbro 2. På fredagen vann Strömsbro 2 på nytt – den här gången hemma i Testebo Arena. Matchen i U18 division 1 västra A vår slutade hela 19–1 (4–0, 9–0, 6–1). Det var Strömsbro 2:s fjärde raka seger mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne.

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Strömsbro 2:s Oscar Wennberg, som stod för hela fem mål i matchen.

Mille Thunman bakom Strömsbro 2:s seger

Strömsbro 2 var vassast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Strömsbro 2 som dominerade och gick från 4–0 till 13–0 genom tre mål av Oscar Wennberg, två mål av Edward Von Haartman, ett mål av Oscar Aflarenko, ett mål av Arvid Boëthius, ett mål av Mille Thunman och ett mål av Gustav Ytterbom.

Strömsbro 2 vann också tredje perioden 6–1 och matchen med hela 19–1.

Strömsbro 2 har fyra segrar och en förlust och 47–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne har fem förluster och 14–60 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Strömsbro 2 slutar på första plats och Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne på sjunde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Strömsbro 2 och Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Strömsbro IF 2 vunnit.

Strömsbro 2–Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 19–1 (4–0, 9–0, 6–1)

U18 division 1 västra A vår, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (2.12) Ebbe Källström (Oscar Aflarenko, Nilas Rangrost), 2–0 (3.19) Mille Thunman (Troy Nordli, Melvin Gustafsson), 3–0 (3.51) William Ederborg (Ture Ageflod, Melvin Gustafsson), 4–0 (17.24) Oscar Wennberg (Olle Arnberg, Mille Thunman).

Andra perioden: 5–0 (20.50) Oscar Wennberg, 6–0 (22.01) Edward Von Haartman (Arvid Boëthius), 7–0 (26.16) Oscar Wennberg (Mille Thunman, Troy Nordli), 8–0 (27.33) Edward Von Haartman (Ture Ageflod), 9–0 (29.30) Gustav Ytterbom, 10–0 (30.04) Arvid Boëthius (Oscar Aflarenko, Edward Von Haartman), 11–0 (30.54) Oscar Wennberg (Troy Nordli, Mille Thunman), 12–0 (37.23) Oscar Aflarenko (Ebbe Källström), 13–0 (37.49) Mille Thunman (Oscar Wennberg).

Tredje perioden: 14–0 (43.19) Troy Nordli (Oscar Wennberg, Mille Thunman), 14–1 (47.05) Alexander Sundberg (Noah Dahlström), 15–1 (48.32) Theo Bäckius (Oscar Wennberg, Troy Nordli), 16–1 (52.12) Gustav Ytterbom (Ture Ageflod, Melvin Gustafsson), 17–1 (53.28) Oscar Aflarenko (Arvid Boëthius, Nilas Rangrost), 18–1 (57.51) Oscar Wennberg (Theo Bäckius), 19–1 (58.41) Hjalmar Smedberg (Gustav Ytterbom, William Ederborg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro 2: 4-0-1

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 0-0-5