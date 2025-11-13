Strömsbro 2 vann mot Valbo HC 2 – Mille Thunman blev matchvinnare

Seger för Strömsbro 2 med 4–1 mot Valbo HC 2

Mille Thunman med två mål för Strömsbro 2

Andra raka förlusten för Valbo HC 2

Strömsbro 2 besegrade Valbo HC 2 på hemmaplan i torsdagens match i U18 Div 1 västra A herr. 4–1 (2–1, 2–0, 0–0) slutade matchen.

Strömsbro 2:s Mille Thunman tvåmålsskytt

Strömsbro 2 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av William Aflarenko och Mille Thunman innan Valbo HC 2 svarade och gjorde 2–1 genom Noa Göterfors. Även i andra perioden var Strömsbro 2 starkast och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av Gustav Ytterbom och Mille Thunman. I tredje perioden höll Strömsbro 2 i sin 4–1-ledning och vann.

Mille Thunman gjorde två mål för Strömsbro 2 och spelade dessutom fram till ett mål och Gustav Ytterbom stod för ett mål och två assists.

Strömsbro 2 stannar därmed på fjärde plats och Valbo HC 2 på femte plats, i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Strömsbro IF 2 med 3–0.

Söndag 16 november spelar Strömsbro 2 hemma mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 15.10 och Valbo HC 2 mot Huge/Skutskär hemma 16.40 i NickBack Arena.

Strömsbro 2–Valbo HC 2 4–1 (2–1, 2–0, 0–0)

U18 Div 1 västra A herr, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (2.07) William Aflarenko (Hjalmar Smedberg, Theo Bäckius), 2–0 (16.15) Mille Thunman (Pontus Von Reedtz, Gustav Ytterbom), 2–1 (19.17) Noa Göterfors.

Andra perioden: 3–1 (22.37) Gustav Ytterbom (Mille Thunman, Olle Arnberg), 4–1 (35.02) Mille Thunman (Gustav Ytterbom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro 2: 3-0-2

Valbo HC 2: 2-0-3

Nästa match:

Strömsbro 2: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, hemma, 16 november

Valbo HC 2: IK Huge/Skutskärs SK, hemma, 16 november