Straffseger för Skellefteå AIK hemma mot HV 71

Skellefteå AIK vann med 3–2 efter straffar

Skellefteå AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mikkel Aagaard avgjorde för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK vann en riktigt jämn match mot HV 71 i SHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Skellefteå AIK var starkare och vann med 3–2 (1–0, 0–0, 1–2, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Mikkel Aagaard för.

Därmed har Skellefteå AIK vunnit fyra matcher i rad i SHL.

Växjö nästa för Skellefteå AIK

Oscar Lindberg gav Skellefteå AIK ledningen efter 15 minuter assisterad av Rickard Hugg.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Skellefteå AIK utökade ledningen genom Pontus Johansson efter 4.27 i tredje perioden.

HV 71 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Riley Woods och Jonathan Ang med knappt fem minuter kvar att spela.

Skellefteå AIK vann straffläggningen efter att Mikkel Aagaard satt den avgörande straffen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Skellefteå AIK på andra plats och HV 71 på 13:e plats.

Lördag 10 januari möter Skellefteå AIK Växjö hemma 15.15 och HV 71 möter Timrå IK hemma 18.00.

Skellefteå AIK–HV 71 3–2 (1–0, 0–0, 1–2, 0–0, 1–0)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (15.43) Oscar Lindberg (Rickard Hugg).

Tredje perioden: 2–0 (44.27) Pontus Johansson (Victor Stjernborg, Jonathan Davidsson), 2–1 (47.42) Riley Woods (Malte Gustafsson, Hugo Fransson), 2–2 (55.14) Jonathan Ang (Lukas Rousek, Niklas Hansson).

Straffar: 3–2 (65.00) Mikkel Aagaard.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 4-1-0

HV 71: 1-2-2

Nästa match:

Skellefteå AIK: Växjö Lakers HC, hemma, 10 januari 15.15

HV 71: Timrå IK, hemma, 10 januari 18.00