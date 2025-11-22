Straffseger för Olofström borta mot IF Troja-Ljungby

Olofström-seger med 3–2 efter straffar

Olofströms Noel Öfverman tvåmålsskytt

Andra raka segern för Olofström

Olofström vann en riktigt jämn match mot IF Troja-Ljungby i U20 region syd herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där Olofström var starkare och vann med 3–2 (1–0, 0–0, 1–2, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Noel Öfverman för.

– Helt klart en match vi ska vinna. Tycker att vi är det bättre laget men Olofström tar vara på sina chanser och spelar bra boxplay. I tredje perioden fortsätter vi trycka på och får in två kassar. Där någonstans slappnar vi av och blir inte rejäla i vår backcheck vilket gör att Olofström kvitterar till 2–2. Vi tar med oss vår höga lägsta nivå och höjer standarden inför slutet av serien, kommenterade IF Troja-Ljungbys tränare Wille Bengtsson.

Olofströms Noel Öfverman tvåmålsskytt

Olofström tog ledningen efter sju minuter genom Vilgot Hansen efter förarbete från Axel Evernäs och Mike Westmark.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Därefter fixade IF Troja-Ljungbys Nils Håkansson och Jaidy Van Mourik att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Olofström kvitterade till 2–2 genom Noel Öfverman i tredje perioden.

Olofströms Noel Öfverman blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Det här var IF Troja-Ljungbys tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Det här betyder att IF Troja-Ljungby nu ligger på sjunde plats i tabellen och Olofström är på tionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Olofströms IK med 3–1.

På tisdag 25 november 19.30 spelar IF Troja-Ljungby borta mot Borås och Olofström hemma mot Hanhals.

IF Troja-Ljungby–Olofström 2–3 (0–1, 0–0, 2–1, 0–0, 0–1)

U20 region syd herr, SP Arena

Första perioden: 0–1 (7.33) Vilgot Hansen (Axel Evernäs, Mike Westmark).

Tredje perioden: 1–1 (45.05) Jaidy Van Mourik (Hugo Jansson, Paul Johannson), 2–1 (46.12) Nils Håkansson (Olle Werner, Lowe Johansson), 2–2 (50.55) Noel Öfverman (Gustav Reinert, Elian Kellander).

Straffar: 2–3 (65.00) Noel Öfverman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Troja-Ljungby: 3-2-0

Olofström: 2-1-2

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Borås HC, borta, 25 november

Olofström: Hanhals IF, hemma, 25 november