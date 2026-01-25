Straffseger för Mälarö Hockey U18 hemma mot Nyköpings SK 2 U18

Mälarö Hockey U18-seger med 4–3 efter straffar

Mälarö Hockey U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mälarö Hockey U18:s Alexander Täktén tvåmålsskytt

Mälarö Hockey U18 vann en riktigt jämn match mot Nyköpings SK 2 U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 4–3 (0–2, 0–0, 3–1, 0–0, 1–0). Joel Forsgren blev hjälte i straffläggningen.

Segern var Mälarö Hockey U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Alexander Täktén tvåmålsskytt för Mälarö Hockey U18

Nyköpings SK 2 U18 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 19 sekunder slog Neo Jansson till framspelad av Gustav Nilsson. Målet var Neo Janssons femte i U18 division 1 östra B fortsättningsserie.

Laget ökade ledningen till 0–2 snabbt. Efter 5.56 slog Harry Teplan till.

Andra perioden blev mållös.

Mälarö Hockey U18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Alexander Täktén och Oliver Adolfsson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Nyköpings SK 2 U18 tog ledningen på nytt genom Gustav Nilsson efter 12.02 i tredje perioden.

Mälarö Hockey U18 gjorde 3–3 genom Alexander Täktén med 35 sekunder kvar av perioden.

Mälarö Hockey U18 vann straffläggningen efter att Joel Forsgren satt den avgörande straffen.

Lagen möts igen 28 februari i Lilla Hallen.

Torsdag 29 januari spelar Mälarö Hockey U18 hemma mot Norrtälje IK U18 19.30 och Nyköpings SK 2 U18 mot Saltsjöbadens IF U18 hemma 19.40 i Stora Hallen.

Mälarö Hockey U18–Nyköpings SK 2 U18 4–3 (0–2, 0–0, 3–1, 0–0, 1–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Allhallen

Första perioden: 0–1 (0.19) Neo Jansson (Gustav Nilsson), 0–2 (5.56) Harry Teplan.

Tredje perioden: 1–2 (44.53) Alexander Täktén (Vilmer Wesley, John Wallner), 2–2 (46.41) Oliver Adolfsson (Felix Waltari, Lukas Rohlin), 2–3 (52.02) Gustav Nilsson (Tergel Uuganbayar), 3–3 (59.25) Alexander Täktén (Ossian Brunell, Robin Nilsson).

Straffar: 4–3 (65.00) Joel Forsgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mälarö Hockey U18: 4-0-1

Nyköpings SK 2 U18: 2-1-2

Nästa match:

Mälarö Hockey U18: Norrtälje IK, hemma, 29 januari 19.30

Nyköpings SK 2 U18: Saltsjöbadens IF, hemma, 29 januari 19.40