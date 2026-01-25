Straffseger för Los Angeles borta mot St Louis

Los Angeles vann med 5–4 efter straffar

Trevor Moore med två mål för Los Angeles

Andra raka segern för Los Angeles

Los Angeles vann en riktigt jämn match mot St Louis i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Los Angeles var starkare och vann med 5–4 (1–0, 2–3, 1–1, 0–0, 1–0). Trevor Moore blev hjälte i straffläggningen.

Resultatet innebär att St Louis nu har fyra förluster i rad.

Trevor Moore gjorde två mål för Los Angeles

Taylor Ward gjorde 1–0 till Los Angeles efter 4.31 med assist av Jeff Malott och Samuel Helenius.

St Louis förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–3.

11.34 in i tredje perioden satte Trevor Moore pucken framspelad av Brandt Clarke och Joel Armia och gav laget ledningen. 17.50 in i perioden nätade St Louis Jordan Kyrou återigen på pass av Justin Faulk och Pavel Butjnevitj och kvitterade.

Los Angeles Trevor Moore blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Lagens första möte för säsongen vann Los Angeles med 2–1 efter förlängningsspel .

St Louis tar sig an Dallas i nästa match hemma onsdag 28 januari 02.00. Los Angeles möter Columbus borta tisdag 27 januari 01.00.

St Louis–Los Angeles 4–5 (0–1, 3–2, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 0–1 (4.31) Taylor Ward (Jeff Malott, Samuel Helenius).

Andra perioden: 0–2 (21.11) Brian Dumoulin (Alex Laferriere, Adrian Kempe), 1–2 (22.14) Dalibor Dvorsky (Otto Stenberg, Mathieu Joseph), 2–2 (26.30) Brayden Schenn (Pavel Butjnevitj, Jimmy Snuggerud), 3–2 (28.10) Jordan Kyrou (Logan Mailloux, Cam Fowler), 3–3 (30.18) Alex Laferriere (Corey Perry, Mikey Anderson).

Tredje perioden: 3–4 (51.34) Trevor Moore (Brandt Clarke, Joel Armia), 4–4 (57.50) Jordan Kyrou (Justin Faulk, Pavel Butjnevitj).

Straffar: 4–5 (65.00) Trevor Moore.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 1-1-3

Los Angeles: 2-3-0

Nästa match:

St Louis: Dallas Stars, hemma, 28 januari 02.00

Los Angeles: Columbus Blue Jackets, borta, 27 januari 01.00