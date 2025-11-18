Straffseger för Columbus hemma mot Montreal

Columbus vann med 4–3 efter straffar

Fjärde raka förlusten för Montreal

Winnipeg blir nästa motstånd för Columbus

Columbus vann en riktigt jämn match mot Montreal i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 4–3 (1–0, 2–1, 0–2, 0–0, 1–0).

I och med detta har Montreal fyra förluster i rad.

Winnipeg nästa för Columbus

Efter sex minuters spel gjorde Columbus 1–0. Montreal kvitterade till 1–1 genom Oliver Kapanen i början av andra perioden i andra perioden.

Columbus gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Adam Fantilli och Dmitrij Voronkov. 8.28 in i tredje perioden nätade Montreals Josh Anderson framspelad av Lane Hutson och Jake Evans och reducerade.

Laget kvitterade till 3–3 med 1.34 kvar att spela genom Lane Hutson framspelad av Noah Dobson och Cole Caufield. Columbus tog ledningen efter 5.00.

Det här var Columbus sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Montreals sjätte uddamålsförlust.

Columbus tar sig an Winnipeg i nästa match borta onsdag 19 november 02.00. Montreal möter Washington hemma fredag 21 november 01.00.

Columbus–Montreal 4–3 (1–0, 2–1, 0–2, 0–0, 1–0)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (6.58) Zach Werenski (Mathieu Olivier, Charlie Coyle).

Andra perioden: 1–1 (24.47) Oliver Kapanen (Mike Matheson, Ivan Demidov), 2–1 (29.47) Adam Fantilli (Kirill Martjenko, Dmitrij Voronkov), 3–1 (33.32) Dmitrij Voronkov (Kirill Martjenko, Zach Werenski).

Tredje perioden: 3–2 (48.28) Josh Anderson (Lane Hutson, Jake Evans), 3–3 (58.26) Lane Hutson (Noah Dobson, Cole Caufield).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 3-2-0

Montreal: 1-1-3

Nästa match:

Columbus: Winnipeg Jets, borta, 19 november

Montreal: Washington Capitals, hemma, 21 november