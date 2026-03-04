Straffar avgjorde – Vimmerby vann mot SSK

Vimmerby vann med 2–1 efter straffar

Vimmerbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Gustaf Malmkvist matchvinnare för Vimmerby

Vimmerby vann till slut en jämn match mot SSK i hockeyallsvenskan. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0). Gustaf Malmkvist blev hjälte i straffläggningen.

Segern var Vimmerbys fjärde på de senaste fem matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Troja-Ljungby nästa för Vimmerby

SSK tog ledningen efter fyra minuters spel genom Andrew Vanderbeck på pass av William Wiå och Patrik Zackrisson. Efter 11.33 kvitterade Vimmerby när Johan Mörnsjö hittade rätt efter pass från Ville Svensson och Marcus Limpar Lantz.

Andra perioden blev mållös.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Vimmerbys Gustaf Malmkvist blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Med en omgång kvar är Vimmerby på tolfte plats i tabellen medan SSK är på sjunde plats.

Nästa motstånd för Vimmerby är Troja-Ljungby. SSK tar sig an Bik Karlskoga hemma. Båda matcherna spelas fredag 6 mars 19.00.

Vimmerby–SSK 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 0–1 (4.03) Andrew Vanderbeck (William Wiå, Patrik Zackrisson), 1–1 (11.33) Johan Mörnsjö (Ville Svensson, Marcus Limpar Lantz).

Straffar: 2–1 (65.00) Gustaf Malmkvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 4-0-1

SSK: 2-1-2

Nästa match:

Vimmerby: IF Troja-Ljungby, borta, 6 mars 19.00

SSK: BIK Karlskoga, hemma, 6 mars 19.00