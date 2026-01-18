Straffar avgjorde – Nässjö vann mot Boro/Vetlanda J18

Nässjö-seger med 2–1 efter straffar

Nässjös Leo Beiron tvåmålsskytt

Andra raka segern för Nässjö

Boro/Vetlanda J18 spelade mot Nässjö hemma i en riktigt jämn match i U18 division 1 syd B vår. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde Nässjö avgöra till 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Leo Beiron för.

Boro/Vetlanda J18–Nässjö – mål för mål

Första perioden blev mållös.

1.23 in i andra perioden spräckte Boro/Vetlanda J18 nollan genom William Ribbholm framspelad av Albert Dahlberg Hylén och Alex Johansson.

15.39 in i tredje perioden fick Leo Beiron utdelning framspelad av Adam Rooth och kvitterade.

Nässjös Leo Beiron satte den avgörande straffen för gästerna.

Boro/Vetlanda J18 har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter tre spelade matcher. Nässjö har fem poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Boro/Vetlanda J18 tar sig an Mjölby i nästa match borta torsdag 22 januari 19.30. Nässjö möter samma dag 19.00 Kalmar hemma.

Boro/Vetlanda J18–Nässjö 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd B vår, Hydro Arena

Andra perioden: 1–0 (21.23) William Ribbholm (Albert Dahlberg Hylén, Alex Johansson).

Tredje perioden: 1–1 (55.39) Leo Beiron (Adam Rooth).

Straffar: 1–2 (65.00) Leo Beiron.

Nästa match:

Boro/Vetlanda J18: Mjölby HC, borta, 22 januari 19.30

Nässjö: Kalmar HC, hemma, 22 januari 19.00