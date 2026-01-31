Straffar avgjorde när Strömsbro vann mot Surahammar

Strömsbro vann med 4–3 efter straffar

Mikael Hansson matchvinnare för Strömsbro

Andra raka segern för Strömsbro

Surahammar tog emot Strömsbro hemma i en riktigt jämn match i hockeyettan norra. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0). Mikael Hansson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Surahammar–Strömsbro – mål för mål

Surahammar tog ledningen i första perioden genom Wille Ekman-Cederborg.

Strömsbro kvitterade till 1–1 genom Christoffer Leidermark efter 14.06.

Surahammar tog ledningen på nytt genom Felix Filipson efter 18.20 i matchen.

Efter 14.01 i andra perioden slog Roman Semjonov till på pass av Wille Hedqvist och Linus Rydell och gjorde 3–1. Strömsbros Jesper Åhlen-Hedenström gjorde 3–2 efter 15.32 framspelad av Christoffer Leidermark och Linus Forsman.

Adam Dahlström stod för målet när laget kvitterade till 3–3 med 45 sekunder kvar att spela efter förarbete från Marcus Linderborg och Carl Sandström.

Strömsbro vann straffläggningen efter att Mikael Hansson satt den avgörande straffen.

Surahammar har två vinster och tre förluster och 18–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Strömsbro har tre vinster och två förluster och 20–12 i målskillnad.

Resultatet innebär att Surahammar ligger kvar på tionde plats och Strömsbro på sjunde plats i tabellen.

Nästa motstånd för Surahammar är Falu IF. Strömsbro tar sig an Enköping borta. Båda matcherna spelas onsdag 4 februari 19.00.

Surahammar–Strömsbro 3–4 (2–1, 1–1, 0–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Första perioden: 1–0 (8.01) Wille Ekman-Cederborg (Roman Semjonov, Lukas Henze), 1–1 (14.06) Christoffer Leidermark (Jesper Åhlen-Hedenström, Jonathan Karlsson), 2–1 (18.20) Felix Filipson (Wille Hedqvist, Melvin Joona).

Andra perioden: 3–1 (34.01) Roman Semjonov (Wille Hedqvist, Linus Rydell), 3–2 (35.32) Jesper Åhlen-Hedenström (Christoffer Leidermark, Linus Forsman).

Tredje perioden: 3–3 (59.15) Adam Dahlström (Marcus Linderborg, Carl Sandström).

Straffar: 3–4 (65.00) Mikael Hansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 2-1-2

Strömsbro: 3-1-1

Nästa match:

Surahammar: Falu IF, borta, 4 februari 19.00

Strömsbro: Enköpings SK HK, borta, 4 februari 19.00