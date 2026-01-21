Straffar avgjorde när Mölndal vann mot Lidköping

Seger för Mölndal med 4–2 efter straffar

Mölndals Christoffer Svedberg tvåmålsskytt

Andra raka segern för Mölndal

Lidköping tog emot Mölndal hemma i en riktigt jämn match i U18 division 1 syd A vår. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 4–2 (0–0, 1–2, 1–0, 1–0, 1–0). Christoffer Svedberg blev hjälte i straffläggningen.

I och med detta har Lidköping fyra förluster i rad.

Christoffer Svedberg gjorde två mål för Mölndal

Den första perioden slutade mållös.

Mölndal gjorde 0–1 genom Wilton Hägglund efter 13.59 i andra perioden.

Anton Fredriksson och Malte Noreen gjorde att Lidköping vände till underläget till ledning med 2–1.

16.59 in i tredje perioden nätade Mölndals Emanuel Rosello framspelad av John Lindberg Segerholm och Wilton Hägglund och kvitterade.

Laget tog ledningen efter 5.00. Mölndals Christoffer Svedberg blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Lidköping har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter fyra spelade matcher. Mölndal har fem poäng.

Den 26 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Åby Ishall.

Söndag 25 januari spelar Lidköping borta mot Grästorp/Sörhaga Alingsås 14.00 och Mölndal mot Hanhals J18 borta 12.30 i Kungsbacka Ishall.

Lidköping–Mölndal 2–4 (0–0, 2–1, 0–1, 0–1, 0–1)

U18 division 1 syd A vår, Ishallen Lidköping

Andra perioden: 0–1 (33.59) Wilton Hägglund (Emanuel Rosello), 1–1 (37.15) Anton Fredriksson (Isak Hätting, Wilmer Atterklint), 2–1 (37.24) Malte Noreen (Isak Hätting, Mattias Ibrahim).

Tredje perioden: 2–2 (56.59) Emanuel Rosello (John Lindberg Segerholm, Wilton Hägglund).

Straffar: 2–3 (65.00) Christoffer Svedberg, 2–4 (65.00) Christoffer Svedberg.

Nästa match:

Lidköping: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, borta, 25 januari 14.00

Mölndal: Hanhals IF, borta, 25 januari 12.30