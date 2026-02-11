Straffar avgjorde när Haparanda vann mot Bodens HF U18

Haparanda-seger med 4–3 efter straffar

Haparandas femte seger på de senaste sex matcherna

Kasper Hautajärvi matchvinnare för Haparanda

Bodens HF U18 tog emot Haparanda hemma i en riktigt jämn match i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Haparanda avgöra till 4–3 (2–1, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0). Kasper Hautajärvi blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Det här innebär att Haparanda nu har fem segrar i följd i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

Bodens HF U18–Haparanda – mål för mål

Haparanda startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Elias Isomaa och Eemeli Posti innan Bodens HF U18 svarade och gjorde 2–1 genom Melvin Nyman.

Efter 14.04 i andra perioden nätade Eetu Huttunen framspelad av Eemeli Posti och Akseli Keskimaunu och gjorde 1–3.

Redan efter 1.27 i tredje perioden reducerade Bodens HF U18 till 2–3 genom Axel Cederlund efter förarbete från Axel Matti och Viktor Lingbro Thun. 10.29 in i tredje perioden satte Elias Lidberg pucken på pass av Felix Sammeli och kvitterade.

Haparandas Kasper Hautajärvi satte den avgörande straffen för gästerna.

Resultatet innebär att Bodens HF U18 ligger kvar på sjätte plats och Haparanda toppar tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Bodens HF U18 och Haparanda den här säsongen. HaparandaTornio UHC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Bodens HF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Bodens HF U18 Kiruna IF U18 hemma på lördag 14 februari 11.00. Haparanda möter Sunderby SK U18 torsdag 19 februari 19.30 borta.

Bodens HF U18–Haparanda 3–4 (1–2, 0–1, 2–0, 0–0, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Hive Arena

Första perioden: 0–1 (11.07) Elias Isomaa (Jan Niemelä), 0–2 (11.52) Eemeli Posti (Paavo Pukero), 1–2 (18.43) Melvin Nyman (Vilmer Nyman, Isak Schylander).

Andra perioden: 1–3 (34.04) Eetu Huttunen (Eemeli Posti, Akseli Keskimaunu).

Tredje perioden: 2–3 (41.27) Axel Cederlund (Axel Matti, Viktor Lingbro Thun), 3–3 (50.29) Elias Lidberg (Felix Sammeli).

Straffar: 3–4 (65.00) Kasper Hautajärvi.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF U18: 2-1-2

Haparanda: 5-0-0

Nästa match:

Bodens HF U18: Kiruna IF, hemma, 14 februari 11.00

Haparanda: Sunderby SK div 1, borta, 19 februari 19.30